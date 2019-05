TSJCM deja sin efecto los planes de gestión de las 9 ZEPAS de C-LM

Actualizado 07/05/2019 13:53:25 CET

Fresneda propone al Gobierno regional volver a intentar una negociación para conseguir un plan "acorde a las circunstancias"

TOLEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha dejado sin efecto la orden de la Consejería de Agricultura relativa al Plan de gestión de las Zonas de Especial Protección para las Aves de ambientes esteparios (ZEPA) --un total de nueve-- y que afectan a 200.000 hectáreas de la región.

El secretario general de Asaja, José María Fresneda, ha explicado en rueda de prensa que de la sentencia se desprende que "las formas en las que se ha publicado la normativa no son las correctas", y la justicia anula la orden "por un vicio de la misma en cuanto no publica adecuadamente el plan aprobado".

El recurso fue interpuesto por la organización agraria en mayo de 2017 por entender que la orden perjudicaba la actividad de los agricultores y, ahora, el plan carece de eficacia "hasta que no se publique la normativa adecuadamente".

Como marca textualmente la sentencia, "la validez del plan no se ve afectada por el pronunciamiento, sin perjuicio de que mientras no se publique adecuadamente carezca de la eficacia que depende de dicha publicación oficial".

El Tribunal Superior castellano-manchego considera, según la interpretación de Asaja, que la normativa aprueba el Plan de Gestión remitiéndose a cuatro documentos que integran el contenido del plan, pero que no fueron publicados correctamente.

Por ello, "ya no hace falta tomar en consideración las dos siguientes motivaciones presentadas por la organización", como son que tenía que haberse publicado como Decreto y no como Orden, y que la orden no incorpora la memoria económica, ambos extremos reconocidas por el Tribunal.

Aún restan dos recursos interpuestos por los mismos motivos, tal y como ha recordado.

Fresneda ha propuesto al Gobierno regional volver a intentar una negociación para conseguir un plan "acorde a las circunstancias" de los afectado, y ha lamentado el "debate político" que generó este plan de gestión, de lo que ha culpado tanto al Gobierno regional como a "los partidos políticos de la oposición".