La UCLM alcanza los 6.831 estudiantes de nuevo ingreso en grado tras incrementar su matrícula un 3,5 % este curso

Presentación de los resultados en la UCLM. - UCLM

CIUDAD REAL 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha estrenado el curso académico 2026-2027 con 6.831 estudiantes de nuevo ingreso matriculados en estudios de grado, 234 más que en el mismo periodo anterior, lo que supone un crecimiento del 3,5 por ciento a fecha de 17 de septiembre.

Los datos representan una ocupación global del 105,9 por ciento de las 6.449 plazas ofertadas por la institución o lo que es lo mismo, 382 estudiantes más matriculados que plazas inicialmente previstas y aprobadas, según ha trasladado la UCLM por nota de prensa.

Los resultados han sido valorados muy positivamente por la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Amaya Romero, durante la rueda de prensa celebrada en el Rectorado en la que ha dado a conocer los grandes números del proceso de matriculación en la Universidad regional.

Acompañada por el vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación, José Manuel Chicharro; y por el director del Área de Gestión Académica, Ángel Patiño, la vicerrectora ha destacado el avance y el creciente atractivo de la institución académica que en los últimos cinco cursos ha visto incrementar el número de estudiantes de nuevo ingreso en un 24 por ciento, pasando de los 5.400 a los más de 6.800 de este.

Romero ha insistido en que son "datos muy buenos" que ponen de manifiesto la solidez de la oferta académica de la UCLM y su capacidad para seguir atrayendo estudiantes en un contexto cada vez más competitivo; y reflejan la confianza que siguen depositando las familias y los estudiantes en la institución.

A estos datos, ha indicado Romero, contribuyen medidas que favorecen el acceso y la permanencia en estudios universitarios, como es el caso de la primera matrícula gratuita.

Extrapolando los datos por campus, en Albacete han formalizado su matrícula 1.827 estudiantes de nuevo ingreso para un total de 1.715 plazas ofertadas, lo que supone una ocupación del 106,5 por ciento.

En Ciudad Real la tasa de ocupación alcanza el 105,4 por ciento, con 1.902 estudiantes matriculados para una oferta de 1.804 plazas.

Toledo es el campus que registra la tasa de ocupación más elevada: del 112,9 por ciento, lo que se traduce en 1.547 estudiantes matriculados para 1.370 plazas ofertadas.

En Cuenca se han matriculado 897 estudiantes para un total de 980 plazas ofertadas, lo que viene a representar el 91,5 por cierto de ocupación.

Por lo que respecta a las sedes universitarias, en Almadén la tasa de ocupación se dispara hasta el 129,5 por ciento, con 136 estudiantes matriculados frente a 105 plazas ofertadas; y en Talavera de la Reina, con una oferta de 475 plazas, se han matriculado 522 estudiantes, lo que representa el 109,9 por ciento de ocupación.

Junto a estos datos, la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad ha destacado la cada vez "mayor capacidad de atracción" que tiene la UCLM de estudiantes de otras comunidades autónomas, ya que este curso académico "hemos recibido a más de 1.400 estudiantes" de fuera la región, quienes a representar el 21 por ciento del alumnado total de nuevo ingreso.

MÁSTERES OFICIALES

Por lo que respecta a la matrícula en los másteres oficiales, a fecha del día de ayer ya se habían cubierto el 88 por ciento de las 2.210 plazas ofertadas para este curso académico en los 59 títulos programados.

Son 1.944 estudiantes de nueva matrícula, un 2,5 por ciento más que el curso 2025-2026, aunque según ha advertido el vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación el proceso de matriculación de la segunda admisión continúa abierta, por lo que podría aumentar en próximos días.

Los más demandados, según la rama del conocimiento, corresponden, por este orden, a los de Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura, Arte y Humanidades, Ciencias de la Salud, y Ciencias; y las mujeres son mayoría, representando el 53,51 por ciento del total de matrículas.

José Manuel Chicharro ha destacado como novedad dentro de la oferta académica de másteres universitarios oficiales para el curso 2026-2027 el Máster Universitario en Trabajo Social en el Ámbito Universitario, un programa interuniversitario que coordina la Universidad regional y en el que participan ocho universidades.

Asimismo, ha apuntado que el programa estrella sigue siendo el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional e Idiomas, que concentra el 25 por ciento del alumnado de másteres oficiales de la UCLM y que incorpora como novedad la implantación de la especialidad 'Familias de servicios de la Formación Profesional' en el Campus de Cuenca.

Por detrás de esta titulación, las que tienen una mayor demanda, atendiendo al número de preinscripciones, son los másteres en Prevención de Riesgos Laborales y en Inteligencia Artificial.

Además, la UCLM amplía a cuatro las titulaciones con itinerario de formación dual con la incorporación del Máster en Ingeniería Química, que viene a sumarse a los de en Energías Renovables, en Innovación y Desarrollo de Alimentos de Calidad y en Ingeniería Informática.

En este modelo hay matriculados treinta y un estudiantes que reciben formación aplicada en la UCLM y que después complementan en la empresa mediante un contrato laboral de seis meses.

Por su parte, el director del Área de Gestión Académica de la UCLM ha explicado que la campaña de gestión del proceso de admisión de estudiantes ha transcurrido de forma correcta, pese a su complejidad; y ha destacado el refuerzo que este año se ha hecho para la atención personalizada en "un ejercicio de acompañamiento y apoyo" al estudiantado.