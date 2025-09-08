La UCLM arranca curso académico el 26 de septiembre en Albacete con un programa de actos que conmemora su 40 aniversario

CIUDAD REAL 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) celebra este curso 2025/2026 su 40 aniversario, efeméride por la que ha diseñado un programa que incluye iniciativas impulsadas por los distintos centros y estructuras de la universidad, como jornadas, exposiciones, pases audiovisuales o actividades de tipo deportivo. El acto solemne de apertura de curso académico se celebrará en Albacete el próximo 26 de septiembre.

Este aniversario se concibe como una oportunidad estratégica para dar a conocer la contribución cotidiana de la UCLM a la vida en la región y poner en valor el impacto social y económico de la institución, tal y como ha destacado el rector de la UCLM, Julián Garde, y la secretaria general, Isabel Gallego, que han presentado en rueda de prensa el programa de actos del 40 aniversario.

Garde, según informa la UCLM, ha destacado que la historia de la universidad merece ser contada y compartida porque se trata de "una historia de compromiso, de apostar por la calidad, la innovación y la cercanía".

Por su parte, la secretaria general ha indicado que "el objetivo es compartir y visibilizar una andadura de cuarenta años marcada por el impacto que hemos dejado en el entorno desde nuestras funciones de investigación, docencia y transferencia del conocimiento".

Se desarrollarán eventos socioculturales abiertos a la sociedad. Destacan la Gala del 40 aniversario, que realizará un recorrido testimonial por la trayectoria de la UCLM; el Festival Pinta UCLM, que decorará la universidad con murales representativos de su historia; o el Intercampus de Bandas de Música Universitaria, en cuya edición se estrenará una pieza musical compuesta para la conmemoración.

De igual modo, se va a celebrar la edición especial y limitada de un vino institucional que será cosecha propia de la UCLM. Elaborado por el profesorado y el estudiantado del Grado en Enología, se concibe como un símbolo conmemorativo del arraigo de la universidad con el territorio al rendir homenaje a la tradición vitivinícola de Castilla-La Mancha.

La celebración del 40 aniversario recibe el respaldo de un Comité de Honor que refuerza la proyección y relevancia pública de la efeméride y cuya presidencia ostentan Sus Majestades los Reyes. Integran también dicho comité destacadas personalidades del ámbito político, académico y social, como el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; los ediles de las ciudades universitarias; o la fotógrafa Cristina García Rodero, investida doctora honoris causa por la UCLM, entre otros.

En la web oficial del aniversario, que servirá como recuerdo de un momento significativo para la institución, se podrá consultar la agenda de actividades, así como curiosidades históricas y otros datos de interés.