La UCLM y el CEEI de Ciudad Real se alían para impulsar el emprendimiento universitario

La vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional, Ángela González, y el director del CEEI de Ciudad Real, José María Cabanes, en la firma del acuerdo. - UCLM

CIUDAD REAL 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fomento del emprendimiento entre jóvenes universitarios es el hilo conductor que ha llevado a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y a la Fundación del Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Ciudad Real a sellar un convenio de colaboración para la puesta en marcha del programa 'Impulsa spin-off'.

Lo suscrito, según informa en nota de prensa la institución académica, tiene por objeto el desarrollo conjunto de 'Impulsa Spin-off', un programa de impulso a la creación de spin-off en el ámbito universitario y otras actuaciones de fomento del emprendimiento. El programa 'Impulsa Spin-off' en el ámbito universitario tiene como objetivo identificar, entre los grupos de investigación de la UCLM, proyectos con potencial para transformarse en iniciativas empresariales basadas en conocimiento, con productos o servicios orientados al mercado.

El programa contempla tanto el apoyo a la creación de nuevas spin-offs como a su posterior consolidación y crecimiento, ofreciendo acompañamiento en distintas fases del proceso emprendedor, en función de los recursos disponibles a través de las líneas de financiación disponibles para este programa.

En este marco, la UCLM colaborará prestando asesoramiento en relación con la normativa aplicable, así como en la valoración del encaje y viabilidad de los proyectos como spin offs universitarias.

Por su parte, CEEI Ciudad Real prestará el apoyo técnico necesario para la definición del modelo de negocio, el análisis de viabilidad y la planificación estratégica, sin intervenir en los trámites formales vinculados a la constitución de la spin-off.

Además del programa, la colaboración entre ambas entidades se aplicará también a actuaciones encaminadas a la promoción y el fomento de la cultura emprendedora, acciones de apoyo y asesoramiento para la creación de empresas, acompañamiento en el plan de empresa y su puesta en marcha, al fomento de la inversión en proyectos emprendedores, y a la consolidación y crecimiento de las spin-offs existentes.

El acuerdo ha sido firmado en el Campus de Ciudad Real por la vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional, Ángela González, y por el director del CEEI de Ciudad Real, José María Cabanes.