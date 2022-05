La UCLM descarta tener que cerrar edificios aunque seguirá ejecutando medidas para reducir coste energético

TOLEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ha asegurado este jueves que las medidas adoptadas por la institución académica para reducir costes energéticos están empezando a dar sus frutos y por ello prevén cerrar el curso sin tener que tomar otras más contundentes, como el cierre de edificios que sí están ejecutando otras universidades.

Preguntado por los medios por esta cuestión, antes de participar en la inauguración del I Foro Profesional de Auditoría Pública, el rector ha recordado que hace cerca de un mes la UCLM tuvo que implementar medidas urgentes para hacer frente a este gasto sobrevenido, sobre todo por el incremento de la energía eléctrica.

"Esas medidas han empezado a dar fruto, en ahorro, y se acompañarán de otras con un recorrido a medio plazo como es la modificación de las instalaciones o la incorporación de energías renovables. En este momento, con esas medidas, pensamos que podemos terminar el año sin tener que recuperar otras más contundentes como están empezando a hacer otras universidades, que empezaron a adoptar medidas de ahorro más tarde", ha detallado Garde.

No obstante, ha precisado que en caso de que las acciones adoptadas no den resultados "suficientes", la institución académica recurriría a otras. "Pero en este momento no nos planteamos, como está pasando en otras universidades cerrar los edificios a partir de las 2 de la tarde", ha insistido.

Preguntado por el edificio de Toletum, que alberga los estudios de Arquitectura en Toledo, Garde ha explicado que el convenio de cesión con el Ayuntamiento capitalino acaba con el curso académico, aunque es extendible.

"En principio, tenemos que ver si para el curso que viene la Escuela de Arquitectura está disponible y se trasladará, o sí habrá que seguir renovando hasta tener la instalación definitiva", ha concluido.