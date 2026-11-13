UCLM y Diputación de Ciudad Real renuevan su programa de prácticas en campamentos de refugiados saharauis

La Diputación de Ciudad Real y la Facultad de Educación de Ciudad Real (UCLM) refuerzan su colaboración en el proyecto de prácticas en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia). - DIPUTACIÓN

CIUDAD REAL 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ciudad Real y la Facultad de Educación de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han reforzado su colaboración en el proyecto de prácticas en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), una iniciativa financiada por la institución provincial que promueve la formación integral y solidaria del futuro profesorado.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, y la vicepresidenta de Atención a las Personas, Encarnación Medina, han mantenido una reunión con representantes de la Facultad de Educación. La delegación universitaria ha estado encabezada por el decano, Pedro V. Salido López, e integrada por las profesoras María Teresa Bejarano y por Yessica Segovia, responsables de la coordinación del proyecto, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa. Durante el encuentro, ambas partes han destacado la importancia de mantener y fortalecer el vínculo de colaboración que une a las dos instituciones.

Más de 60 estudiantes realizarán sus prácticas durante el curso 2026-2027 en centros educativos de la Wilaya del Aaiún, en los campamentos de refugiados saharauis. El objetivo general es formar al alumnado universitario en competencias profesionales ligadas a contextos educativos distintos del castellano-manchego, en contacto con alumnado en situación de refugio.

La iniciativa persigue, además, reforzar la enseñanza del castellano en los centros, fomentar hábitos saludables a través de la educación física, promover actividades de educación musical, conocer el contexto social y político del pueblo saharaui y favorecer el intercambio de metodologías y experiencias entre el profesorado de ambos territorios.

El proyecto contempla también la dotación de material escolar básico y el fortalecimiento de los lazos de cooperación educativa entre ambos territorios.

SIETE CENTROS Y 30 HORAS DE FORMACIÓN

Durante su estancia, el alumnado intervendrá en varios centros educativos. En la zona existen diez centros, pero las dificultades de transporte limitan los desplazamientos, por lo que en los últimos años el proyecto se ha concentrado en siete. Junto a la actividad docente, se mantienen las visitas académicas y culturales de ediciones anteriores.

El programa constituye en sí mismo una experiencia formativa y transformadora para los participantes. Las responsables de la coordinación han explicado que el alumnado recibirá en torno a 30 horas de formación específica, repartidas en sesiones presenciales antes del viaje, durante la estancia y tras el regreso.

Los contenidos giran en torno al aprendizaje-servicio y la pedagogía crítica, con el desarrollo de la competencia ciudadana.

Como novedad respecto al curso anterior, la Facultad ha renovado el convenio con la Universidad de Tinduf, que hasta ahora no se había llegado a desarrollar.

Ya se han iniciado los contactos para coordinar el programa con esta institución, de modo que la formación no se dirija únicamente al profesorado en activo de los centros, sino también a quienes serán futuros docentes.