La UCLM lanza un premio para reconocer el carácter emprendedor de la región

CIUDAD REAL 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a través de su Aula Gen Z y Despoblación, surgida en colaboración con la empresa Personas y Territorios, S. L., convoca el I Premio 'Gen Z Emprende. Talento Km.0', iniciativa que tiene por objetivo reconocer y visibilizar el carácter emprendedor en la región.

Las bases de la convocatoria establecen tres categorías de premios: para egresados de la UCLM, no egresados por la institución académica y relevo generacional en empresa familiar. Para las mismas se podrán conceder hasta un total de seis premios, con un importe conjunto de 4.500 euros. En todas las categorías la sede social de la actividad económica presentada debe estar en una localidad de Castilla-La Mancha.

Las personas interesadas en presentar sus propuestas podrán hacerlo a través del correo electrónico aula.genz@uclm.es, incluyendo sus datos personales y una memoria descriptiva del proyecto empresarial, cuyo contenido dependerá de la categoría establecida en las bases. El plazo estará abierto hasta las 23:59 horas del próximo día 17 de julio.

La comisión de valoración podrá seleccionar hasta un máximo de doce propuestas finalistas para todas las categorías. Sus autore/as las presentarán en una sesión que se convocará en las primeras semanas del mes de septiembre. La entrega de premios se realizará en un acto público organizado por el Aula Gen Z y Despoblación antes del fin de 2026, según ha informado la UCLM en nota de prensa.

La convocatoria del I Premio 'Gen Z Emprende. Talento Km.0' se une a la celebración de la I edición de la Microcredencial en Agente Anti-despoblación: oportunidad de desarrollo territorial, en la que han titulado 18 participantes y que ha contribuido al otro gran objetivo del aula: la formación de profesionales con competencias sólidas para acompañar a emprendedores en la creación de empresas, la toma de decisiones estratégicas y la gestión del cambio en entornos rurales.