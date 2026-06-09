La UCLM lanza la XXXIX edición de Cursos de Verano con la primera matrícula gratuita para su estudiantado

Presentación de la XXXIX edición de Cursos de Verano de la UCLM. - UCLM

TOLEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La trigésimo novena edición de Cursos de Verano y Extensión Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) arranca con dos novedades principales con motivo del 40 aniversario de la institución académica. Por un lado, la matrícula será gratuita para el estudiantado de la Universidad regional y, por otro lado, en septiembre se celebrarán cuatro cursos con temática de actualidad que contarán con ponentes de reconocido prestigio en ámbitos como la salud, la comunicación o la inteligencia artificial.

Los cursos se desarrollarán entre junio y octubre y arrancan el próximo 18 de junio en el campus de Cuenca con la propuesta 'Periodismo, medios e historias que contar para vertebrar nuestros pueblos'. En esta edición, el compromiso con el territorio vuelve a adquirir relevancia a través de temáticas como la gestión forestal, la comunicación del vino o la valorización del patrimonio cultural y gastronómico de Castilla-La Mancha.

Las veintisiete propuestas aceptadas se desarrollarán en veintiún municipios diferentes. Por provincias, Albacete celebrará ocho cursos de verano entre la ciudad, Almansa, Casas Ibáñez, Chinchilla de Montearagón, Elche de la Sierra y Villamalea, ha informado la UCLM en un comunicado.

El campus de Cuenca acogerá siete cursos repartidos entre la capital, El Herrumblar, Mota del Cuervo, Palomera, Saelices y Tarancón. Alcázar de San Juan, Almagro, Manzanares y Valdepeñas serán las sedes de los seis cursos que alberga Ciudad Real. Toledo también albergará seis propuestas repartidas entre Yepes, Corral de Almaguer y Talavera de la Reina.

En septiembre se detallará tanto la programación como los ponentes de los cuatro cursos configurados para culminar el 40 aniversario de la UCLM. Esta propuesta especial comenzará en Cuenca con un curso sobre jóvenes sin miedo al presente el 23 y 24 de septiembre.

Toledo centrará su temática en la investigación de vanguardia en España el 28 y 29 de septiembre; Ciudad Real abordará la inteligencia artificial en el aula el 1 de octubre y Albacete cerrará el ciclo con una jornada sobre redes sociales, universidad y nuevos lenguajes de la divulgación el 5 de octubre.

En esta edición, el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Compromiso Social ha puesto en valor la artesanía regional, ya que una creación del ceramista conquense Rubén Navarro ilustra el cartel de los cursos de verano. El objetivo se centra en potenciar el vínculo de la UCLM con el legado de este oficio en Castilla-La Mancha, que se hace factible en propuestas como el Máster de Formación Permanente en Artesanía y Diseño, en el que Navarro imparte uno de los talleres.

Desde el vicerrectorado buscan mantener esta iniciativa en futuras ediciones. La edición también incluye una nueva modalidad de 'cursos adheridos'. Se trata de propuestas de centros, institutos de investigación o cátedras que pasan a formar parte de los cursos de verano por su configuración y coincidencia con las fechas de la programación.