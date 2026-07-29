La UCLM moviliza más de 5,5 millones de euros para atraer talento investigador joven a Castilla-La Mancha

Archivo - Investigadora joven de la UCLM. - UCLM - Archivo

ALBACETE, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha convocado hasta 39 nuevos contratos predoctorales, con un presupuesto global de 5.557.800 euros, para atraer, formar y retener talento investigador en la región.

La convocatoria, integrada en el Plan Propio de I+D+i de la Universidad, permitirá que jóvenes titulados desarrollen su tesis doctoral durante un periodo de hasta cuatro años, con dedicación a tiempo completo y dentro de proyectos científicos innovadores, según ha informado la Universidad regional en nota de prensa.

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha destacado que estos contratos representan "una inversión estratégica en las personas que construirán el futuro científico, económico y social de Castilla-La Mancha".

"Queremos que quienes tienen vocación investigadora encuentren en nuestra universidad y en nuestra región las oportunidades necesarias para desarrollar su carrera. Esta convocatoria permite atraer talento, formarlo en equipos competitivos y generar las condiciones para que pueda consolidarse en Castilla-La Mancha", ha señalado.

"Atraer a un investigador excelente es solo el primer paso. Trabajamos también para ofrecerle los recursos necesarios para que pueda construir un equipo, captar proyectos y generar nuevas oportunidades. Ese efecto multiplicador fortalece a la UCLM y al conjunto de Castilla-La Mancha", ha afirmado.

FONDOS EUROPEOS

La convocatoria forma parte de los acuerdos entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la UCLM, mediante los cuales el Ejecutivo regional pone a disposición de la universidad recursos del Programa Fondo Social Europeo Plus 2021-2027 para impulsar la investigación y la formación de personal investigador en la región.

El vicerrector de Economía y Planificación de la UCLM, Francisco Sáez, responsable de estos convenios, ha puesto en valor la colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha para destinar fondos europeos a la universidad regional.

"Esta colaboración convierte los recursos europeos en oportunidades reales para nuestros jóvenes y en nuevas capacidades científicas para la región. Invertir en talento y conocimiento es también una forma de construir Europa desde Castilla-La Mancha", ha señalado.

Los contratos tendrán dedicación a tiempo completo, podrán alcanzar una duración máxima de cuatro años y contarán con una dotación anual de 31.523,65 euros.

Además, la convocatoria incorpora un programa de movilidad internacional para realizar estancias de tres meses en centros de investigación de prestigio, con una ayuda complementaria de 1.000 euros mensuales y una bolsa de viaje.

El plazo de solicitudes para la modalidad de formación de profesorado universitario permanecerá abierto entre el 1 y el 14 de septiembre de 2026. Para las modalidades de formación de personal investigador y apoyo a la incorporación de talento, las solicitudes podrán presentarse entre el 21 de octubre y el 3 de noviembre de 2026.

Con esta convocatoria, la UCLM refuerza su apuesta por atraer talento, consolidar equipos de excelencia y convertir el conocimiento en una palanca de desarrollo y futuro para Castilla-La Mancha.

Esta convocatoria de contratos predoctorales para personal investigador en formación se ubica en el marco del Plan Propio de I+D+i, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).