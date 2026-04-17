La UCLM obsequia a sus doctores 'honoris causa' con un vítor en los muros de su histórico Paraninfo del Rectorado

El rector, Julián Garde, durante el acto de reconocimientos. - UCLM

CIUDAD REAL 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) cuenta desde este viernes con un 'Muro de Vítores', una especie de sellos de color rojo en forma de 'V' estampados sobre piedra que recogen una arraiga tradición universitaria española --de manera muy especial en la Universidad de Salamanca-- con la que representar el reconocimiento público al saber, al mérito y a la excelencia académica.

Un total de 46 vítores conforman la nueva galería ubicada en las paredes del Paraninfo del Rectorado de Ciudad Real. Uno por cada una de las personas que forman parte del claustro honorífico de doctores de la Universidad regional y a los que hoy esta, con motivo del su 40 aniversario, les ha brindado un reconocimiento, cargado de especial simbolismo, por "su contribución decisiva al avance del conocimiento y el prestigio de la institución académica".

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha asegurado durante el acto que incorporar los vítores de los doctores honoris causa de la Universidad regional es una forma de "conectar la institución con la tradición y de proyectarla hacia el futuro". Asimismo, ha manifestado que con este muro, obra del restaurador y pintor de vítores Miguel García García, la Universidad de Castilla-La Mancha "deja una huella visible, duradera y profundamente simbólica de ese reconocimiento para las generaciones futuras".

Garde ha recordado que el cuadro de honoris causa por la UCLM se inició en 1991 con el nombramiento de Su Alteza Real Don Juan de Borbón y Battenberg. Desde entonces y hasta la actualidad forman parte de él, entre otros, figuras tan destacadas como los escritores Umberto Eco o Mario Vargas Llosa, el dramaturgo Francisco Nieva, el director de cine Pedro Almodóvar, el exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque, la fotógrafa manchega Cristina García Rodero o el químico y expresidente del Consejo General de Investigaciones Científicas (CSIC) José Elguero Bertolini. Este último ha sido el encargado de intervenir en representación del conjunto de homenajeados, según ha informado la UCLM en nota de prensa.

Por último, el rector ha aprovechado el momento para insistir que la UCLM es una obra colectiva construida durante 40 años, aniversario que conmemora con "orgullo" pero también "responsabilidad". "Recordar de dónde venimos no es un ejercicio de nostalgia, sino una forma de entender mejor hacia dónde queremos ir. La UCLM seguirá siendo lo que siempre ha querido ser: una universidad pública, abierta, comprometida y al servicio de la sociedad".

El acto ha servido también para reconocer a los exrectores de la UCLM Isidro Ramos Salavert, Luis Arroyo Zapatero, Ernesto Martínez Ataz, y Miguel Ángel Colado Yurrita, quienes han ejercido la máxima responsabilidad de gobierno de la UCLM y han "contribuido de forma decisiva a su creación, consolidación y desarrollo"; y al expresidente del Consejo Social Félix Sanz Roldán por su "destacada labor como vínculo entre la Universidad y la sociedad y por su contribución al desarrollo y proyección institucional de la UCLM". A todos ellos se les ha entregado la medalla conmemorativa del 40 aniversario de la institución.

Al término del acto, que ha contado con la intervención del actual presidente del máximo órgano colegiado de participación de la sociedad en la universidad, José María Barreda, el autor del 'Muro de Vítores' de los doctores honoris causa de la UCLM ha ofrecido a los asistentes una breve charla sobre el significado de este emblema universitario y el proceso de elaboración de la obra.