La UCLM obtiene su mayor financiación para divulgación científica

ALBACETE 18 Feb.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha obtenido 164.000 euros en la Convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación 2025 en la resolución provisional de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

La institución académica impulsará así ocho proyectos de divulgación, participación ciudadana y comunicación científica, con impacto en todos sus campus y dirigidos a públicos diversos. Esta es la mayor financiación conseguida hasta ahora por la universidad regional.

Entre las propuestas financiadas se encuentra el VIII Plan de Actividades de Divulgación Científica de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCLMdivulga), que consolida la línea estratégica de la UCLM en comunicación científica. Desde la creación de UCLMdivulga en 2018 se ha cuadruplicado la financiación conseguida y duplicado el número de proyectos en una convocatoria muy competitiva que este año ha repartido 5,9 millones de euros en 227 solicitudes preconcedidas. UCLMdivulga, coordinada por la profesora Esther Paños, depende del Vicerrectorado de Política Cientifica de la UCLM. Para Ricardo Cuevas, vicerrector, "la divulgación científica es fundamental para hacer llegar los logros de la investigación a toda la sociedad regional".

La universidad aporta este año un 70 por ciento del coste total de los proyectos --principalmente gastos de personal-- y la ayuda estatal completa el resto. Los otros siete proyectos, además del de UCLMdivulga, están dirigidos por seis investigadoras y un investigador, representan todas las áreas de conocimiento y actúan en los distintos ámbitos de la divulgación científica. Han sido seleccionadas iniciativas que promueven la vocación científica en el medio rural, el acercamiento de la ciencia a colectivos vulnerables, la participación ciudadana en investigación, la arqueología pública o la conservación de la biodiversidad.

El proyecto 'Universid ApS: Puentes entre Universidad y Centros Educativos a través del Aprendizaje Servicio', coordinado por la profesora Ariadna Gómez-Escobar, ha obtenido la puntuación más alta (93 puntos) entre todas las iniciativas presentadas a nivel nacional en la categoría de proyectos recurrentes. Este reconocimiento subraya la calidad, impacto y proyección educativa del programa, que fortalece la colaboración entre la universidad y los centros escolares mediante metodologías innovadoras de aprendizaje y divulgación científica.

PROYECTOS CONSOLIDADOS Y NUEVAS INICIATIVAS

En la misma categoría de proyectos recurrentes, han vuelto a conseguir financiación los dirigidos por las investigadoras Raquel Fernández Cezar (Feria rural de ciencia ItineraSTEAM+2); Ana Romero Gutiérrez ('Materland, los materiales que nos rodean') e Itziar Rodríguez ('Vuela tu vencejo').

Como nuevos proyectos han obtenido la ayuda ministerial el proyecto 'Microlive: la aventura de lo invisible', de la investigadora Gloria Bueno; y el dirigido por Miguel Ángel Valero, arqueólogo e historiador en la UCLM, con su iniciativa de llevar la arqueología a los institutos de la región.

Además, un proyecto como 'Ciencia en prisión', que dirige la profesora Cristina Rodríguez, adquiere autonomía propia gracias a la financiación de FECYT, después de unos comienzos integrado en las actividades propias de UCLMdivulga llevando la ciencia a las instituciones penitenciarias de Castilla-La Mancha, según ha informado la institución académica en nota de prensa.

La obtención de estos fondos reafirma el compromiso de la UCLM con la promoción de la cultura científica y el fomento del pensamiento crítico, así como con la transferencia del conocimiento hacia la sociedad castellanomanchega. Las actividades financiadas se desarrollarán entre 2026 y 2027 y permitirán reforzar el papel de la Universidad como agente vertebrador en acciones de divulgación, participación ciudadana e innovación educativa.