La UCLM presenta en la residencia Núñez de Balboa de Albacete robots sociales para mejorar la atención a dependientes

Presentación del proyecto de la UCLM para crear robots sociales para mejorar la atención a personas dependientes. - UCLM

ALBACETE 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha presentado en la Residencia para Personas Mayores Núñez de Balboa de Albacete el proyecto 'Innovación Tecnológica y Social en Robótica para la Atención a Personas en Situación de Dependencia en Castilla-La Mancha', una iniciativa que analiza el potencial de la robótica social para mejorar la atención a personas mayores y dependientes en centros asistenciales.

El acto ha contado con la participación del vicerrector de Universidad Digital de la UCLM y coinvestigador principal del proyecto, Ismael García Varea; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; y la directora de la Residencia Núñez de Balboa, María José Madrona, ha informado la UCLM en nota de prensa.

Durante la jornada, celebrada en la residencia de mayores, se ha llevado a cabo una demostración práctica de las capacidades de los robots sociales NAO y TEMI, con funciones complementarias, que están desarrollados para apoyar la atención diaria de las personas usuarias, fomentar su autonomía, mejorar la interacción social y complementar la labor de los profesionales de los centros residenciales.

El proyecto, financiado por la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con cargo a los fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, cuenta con un presupuesto de 140.320 euros destinados a la adquisición de las plataformas robóticas y a la contratación de personal especializado.

El robot NAO está orientado al apoyo en ejercicios físicos, rehabilitación guiada e interacción verbal con los usuarios; y TEMI, que incorpora funcionalidades de acompañamiento, movilidad autónoma, interacción social, videollamadas, información personalizada y apoyo al personal asistencial.

En la fase actual del proyecto, el equipo investigador ha desarrollado una aplicación específica para TEMI que le permite desplazarse de forma autónoma por la residencia, interactuar con los usuarios y ofrecer actividades adaptadas a sus necesidades.

Paralelamente, se han diseñado y validado con NAO diferentes dinámicas de rehabilitación y asistencia física dirigidas a personas mayores, evaluando su capacidad para guiar ejercicios, proporcionar instrucciones y adaptarse a distintos niveles de movilidad.

La demostración realizada en la residencia ha permitido comprobar el funcionamiento de ambos robots en un entorno real. TEMI ha recorrido distintas dependencias del centro interactuando con los residentes mediante conversaciones, videollamadas, propuestas de entretenimiento e información personalizada, además de explicar las actividades desarrolladas por NAO dentro de una misma dinámica asistencial.

Por su parte, NAO ha llevado a cabo una sesión de rehabilitación e interacción verbal con personas mayores en situación de dependencia moderada, mostrando su capacidad para desarrollar ejercicios adaptados tanto a usuarios que permanecen de pie como a personas usuarias de silla de ruedas.

El proyecto está dirigido por los investigadores de la UCLM Ismael García Varea y Jesús Martínez Gómez. El equipo investigador lo completan Luis de la Ossa Jiménez, Javier Ballesteros Jeréz, Juan Carlos Alfaro Jiménez, Esteban Caballero Morcillo y Esther Almendros Saelices.

La iniciativa se ha desarrollado con la colaboración del equipo profesional y de los residentes de la Residencia Núñez de Balboa, que han participado activamente en las distintas fases de evaluación previas a la demostración celebrada ayer.

Con este programa, la UCLM continúa impulsando la investigación aplicada en tecnologías orientadas al bienestar social, explorando nuevas herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y a reforzar los recursos de apoyo disponibles para los profesionales del ámbito sociosanitario.