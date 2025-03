UCLM todavía no ha recibido denuncias de situaciones de acoso sexual en Bellas Artes a través de sus canales oficiales

CUENCA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ha señalado que todavía no han recibido en sus canales oficiales ninguna denuncia de posibles situaciones de acoso sexual en la facultad de Bellas Artes de Cuenca.

Garde ha insistido en que "es muy importante que cada vez que haya una situación de estas sea comunicada a la universidad por las distintas vías que tenemos para ello, que son varias, entre ellas un canal de denuncias que es totalmente anónimo".

El rector ha revelado que cuando esto ha sucedido en otros campus "activamos el protocolo contra el acoso y nuestra primera preocupación es garantizar claramente el anonimato de la persona que denuncia".

En el caso de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, aunque no se haya plasmado por los canales oficiales, se está investigando de oficio desde el momento en el que aparecieron en los tablones de anuncios del centro los mensajes como "¿Te sientes segur@ con tu profesorado?" "¿Eres víctima de violencia sexual?" "que las profesoras no se líen con alumnos" o "hacer algo con los profesores con antecedentes, que no den clase pederastas que embarazan a alumnas?", entre otros.

Garde ha explicado que se sigue trabajando en este proceso y ha asegurado que se tomarán medidas si llega el caso, pero ha reiterado que "es importante que se denuncie por los cauces que tenemos".