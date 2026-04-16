La UDP de Albacete analiza las necesidades de los mayores en el mundo rural en una jornada sobre envejecimiento activo

Palacio provincial de Albacete. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La UDP (Federación Territorial de Jubilados de Castilla-La Mancha) de Albacete ha celebrado este jueves su asamblea general en el Palacio Provincial junto con una jornada sobre el envejecimiento activo, en la que se han analizado las necesidades de las personas mayores en el mundo rural y distintas estrategias para mejorar su bienestar.

El presidente de la asociación, Ramón Munera, ha señalado que en la provincia "tenemos mucha gente en el medio rural que son personas indefensas, con discapacidad y dependientes" a las que su organización facilita distintos tipos de atención que no se dan desde la Administración, como "podología itinerante, talleres, voluntariado o asesoría jurídica".

La jornada, según ha detallado, ha servido también para poner en conocimiento de la población la clase de asistencia que pueden otorgar, incluidos los pequeños municipios.

"Las grandes ciudades a veces sí tienen recursos pero en el mundo rural es más difícil conseguirlos. Y ahí estamos nosotros cogiéndoles de la mano por pequeño que sea el pueblo o la aldea", ha apuntado Munera.

El diputado provincial, José González, ha apuntado que la jornada lanza una reflexión "sobre los derechos conseguidos y cómo se ha ido evolucionando en el Estado de Bienestar" además de "reconocer y ver las necesidades de los mayores en la provincia".

Por ello, González ha garantizado el apoyo de su institución a la UDP para "apostar en el mundo rural por que todas las personas tengan las mismas oportunidades", algo que ya fomentan con programas como el de comidas y servicio a domicilio a través del Consorcio de Servicios Sociales, en colaboración con el voluntariado de la organización.

"No queremos que ninguna persona tenga que sufrir una soledad no deseada", ha afirmado, asegurando que "seguiremos alineados" con la UDP para combatir este problema.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García, ha recordado que la colaboración del Gobierno regional con la jornada de envejecimiento activo "es un claro ejemplo de la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por las políticas sociales dirigidas a las personas mayores", acompañando y apoyando a entidades sociales como la UDP para llevar todos los servicios "a aquellos sitios donde la Administración a veces no puede llegar sola".

García ha remarcado que su Gobierno ha financiado con más de medio millón de euros anuales a la federación, que engloba a un total de 457 asociaciones.

La consejera ha citado otras iniciativas del Gobierno regional para favorecer el envejecimiento activo, concretando que hace una semana se aprobaba una convocatoria para programas de este ámbito de 3,2 millones de euros destinados a entidades del tercer sector.

García ha destacado el programa de termalismo de Castilla-La Mancha, que ha completado en menos de siete días las casi 9.000 plazas que se pusieron a disposición de la ciudadanía, los programas de rutas senderistas y el refuerzo en actividades de los 53 centros de mayores de la región.

"Las personas mayores en nuestra tierra se merecen todas estas políticas sociales. Representan el 20% de la población y tenemos el reto a presente y a futuro de seguir acompañándolos en sus necesidades y su día a día", ha concluido.