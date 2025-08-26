UGT y CCOO denuncian la situación de Albacete en salud laboral tras cinco muertes en el trabajo en agosto

ALBACETE 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT y CCOO Albacete, Francisco Javier González y Paco Gómez; han ofrecido este martes una rueda de prensa para denunciar la situación que sufre la provincia en materia de salud laboral con 5 personas fallecidas en accidente laboral en apenas 15 días.

Ambos sindicatos han solicitado la convocatoria urgente de la Comisión Provincial Permanente de Seguridad y Salud, así como una reunión con el fiscal delegado en material de Seguridad y Salud en el trabajo de Albacete, según han trasladado en nota de prensa.

"Familias rotas, vidas truncadas, pérdida de la salud, daños irreversibles y limitantes, este es el resultado de la falta de seguridad en nuestros centros de trabajo. Castilla-La Mancha está entre los primeros puestos en materia de siniestralidad laboral, no hay justificación alguna para la dramática situación que padecemos en nuestra tierra", ha asegurado Francisco Javier González.

"Hay que aplicar la ley a las empresas incumplidoras y depurar las responsabilidades en los accidentes sufridos, a la vez que tenemos que sentar las bases para fortalecer la cultura preventiva, el cumplimiento de la ley y una gestión de la prevención eficaz que garantice la seguridad de los trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia", ha añadado el secretario general de UGT en la provincia exigiendo una respuesta inmediata a esta trágica situación, y que se persiga a las empresas incumplidoras.

Así como la convocatoria urgente de la Comisión Provincial Permanente de Seguridad y Salud en el Trabajo, y una reunión con el fiscal delegado en material de Seguridad y Salud en el trabajo de Albacete, Gil Navarro Ródenas, para ver el desarrollo judicial de los accidentes mortales de la provincia.

"Por ello es necesario el refuerzo de la Inspección de trabajo, tanto en materia de recursos humanos como de recursos materiales. Así como la convocatoria urgente de la Comisión Provincial Permanente de Seguridad y Salud en el Trabajo, para analizar los accidentes, las causas y las medidas a implementar para evitar que se repitan. Y pediremos una reunión con el fiscal delegado en material de Seguridad y Salud en el trabajo de Albacete, Gil Navarro Ródenas, para ver el desarrollo judicial de los accidentes mortales producidos en nuestra provincia", ha concluido Gonzalez.

Por su parte, el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha exigido a las empresas que cumplan con su responsabilidad en materia de salud laboral y que se anteponga de una vez por todas la salud de las personas a otros intereses empresariales.

"Los empresarios hablan poco de accidentes de trabajo y cuando hablan casi siempre tratan de evitar su responsabilidad, pero la Ley de Prevención de Riesgos es clara y pone en el centro de la responsabilidad al empleador o a la empleadora. La empresa tiene la obligación de establecer un entorno saludable de trabajo, de invertir en esa seguridad, de vigilar y de establecer la formación y vigilancia suficientes para que no se produzcan estos accidentes", ha afirmado.

"En muchas ocasiones, se prioriza el beneficio como principal objetivo, pero hay que anteponer la prevención de riesgos y la seguridad y salud laboral de los trabajadores y trabajadoras. Si tuvieran claro esto seguramente no habríamos tenido cinco accidentes en la provincia en lo que llevamos de mes", ha añadido.

El secretario general de CCOO Albacete ha reclamado más inversión en seguridad, en derechos de las personas trabajadoras, formación, información, control, y que se cree cultura preventiva.

Por último, Gómez ha puesto en valor y ha destacado la función que realiza la Inspección de Trabajo, que hace "una labor fundamental de investigación cuando se producen los accidentes, pero también de control de medidas de seguridad. Nos consta por información que hemos recabado en el entorno de la obra en la que hubo el accidente ayer que hace unos meses esta empresa tenía una inspección y que incurría en incumplimientos, es decir llueve sobre mojado".

Del mismo modo Gómez también ha reclamado más recursos para la Inspección de Trabajo y la intervención de la Fiscalía "porque cuando hay responsabilidades es fundamental depuarlas".