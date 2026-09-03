UGT convoca huelga en el sector logístico de Guadalajara a partir del 21 de septiembre

Archivo - Un pasillo del centro logístico de Ikea inaugurado hoy en San Sebastián de los Reyes, a 26 de junio de 2023, en Madrid (España). Este nuevo centro logístico, que da cobertura a las tiendas de Goya (Madrid), Las Rozas y Torrejón de Ardoz, cuenta - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

GUADALAJARA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los más 45.000 trabajadores y trabajadoras de logística de Guadalajara irán a huelga a partir del próximo 21 de septiembre "si la patronal no mueve ficha".

Tal y como ha explicado el secretario general de FeSMC UGT Guadalajara, Alfredo Ávila, las negociaciones para sacar adelante el convenio del sector en la provincia comenzaron hace ya 9 meses, y la patronal se ha mostrado "inamovible", por lo que "ha sido imposible gestar el acuerdo".

Por esta razón, este miércoles en una Asamblea de delegados y delegadas, UGT decidió convocar huelga en el sector logístico a partir del 21 de septiembre.

"Lamentablemente, el acuerdo no ha sido posible, ya que la patronal UNO --que es la que realmente gobierna las negociaciones-- no ha querido acordar ninguna de las líneas maestras que llevamos en el convenio. No quiere reducir la jornada laboral anual, que actualmente es de 1.800 horas --una de las más altas de los convenios de logística del país-- lo que supone que los trabajadores del sector tengan jornadas extenuantes. Y es que además de sus horarios, se les impone realizar horas extraordinarias, lo que en muchos casos deriva en trastornos musculoesqueléticos constantes, que en ocasiones terminan en bajas laborales".

Ávila ha subrayado la necesidad de bajar los ritmos de trabajo, y eliminar los algoritmos que son la "esclavitud del siglo XXI".

Otro punto capital de la plataforma del convenio que ha recordado es la contratación indefinida de los trabajadores de empresas de trabajo temporal por parte de las empresas de logística.

"Es una realidad que hay un uso abusivo de este tipo de contratos. Existen empresas que superan incluso el 50 por ciento de los trabajadores con contratos por ETT. Esto es intolerable, porque no nos olvidemos que son el eslabón más débil, y con las peores condiciones laborales".

INCREMENTO SALARIAL

Otro elemento esencial al que se ha referido Ávila es el incremento salarial.

"Necesitamos mejorar las condiciones salariales, porque el sobreesfuerzo y las condiciones de estrés que viven día a día las personas trabajadoras de logística de nuestra provincia nos legitiman para solicitar este incremento salarial de un 6 por ciento".

Por todo esto, FeSCM UGT Guadalajara convocará las movilizaciones y diseñará un calendario de huelgas que quiere consensuar con CCOO. Desde UGT animan al resto de sindicatos a que secunden la huelga a trabajadores y trabajadoras a participar.

El secretario general de FeSMC UGT Guadalajara ha recordado que el sector logístico supone el 25 por ciento de PIB de Guadalajara, y el 10 por ciento de Castilla-La Mancha. Por lo que ha incidido que dada la importancia del sector, el Gobierno regional debe mediar para que las grandes empresas se sienten a negociar.