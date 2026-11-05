UGT Cuenca anima a las más de 3.000 personas que trabajan en el sector cárnico en la provincia a acudir a la huelga

Asamblea en Cuenca para preparar la huelga del sector de Cárnicas. - UGT

CUENCA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA ha celebrado este jueves, 5 de noviembre, una asamblea de delegados y delegadas en Tarancón para preparar y organizar la huelga nacional en el sector cárnico que tendrá lugar entre los días 9 y 13 de noviembre, y que en la provincia de Cuenca afecta a más de 3.000 personas trabajadoras en el sector.

El encuentro ha servido para marcar las directrices de una movilización que lleva por lema 'Nuestra fuerza alimenta el país' y que exige, entre otras reivindicaciones, la mejora de los salarios, la reducción de la jornada y avances en permisos, jubilación, salud laboral y otras condiciones de trabajo, según ha trasladado el sindicato por nota de prensa.

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT en Cuenca denuncia el bloqueo que mantiene la patronal en la negociación del convenio colectivo y la actitud intransigente a introducir avances en las condiciones laborales de las plantillas, "ello a pesar de unos beneficios desorbitados que están consiguiendo gracias al esfuerzo de las personas trabajadoras".

En el terreno salarial, UGT FICA reclama un incremento mínimo del 4% anual y una cláusula de revisión vinculada al IPC de cada año, con efectos retroactivos y abono de atrasos.

También exige que las subidas acordadas no puedan ser absorbidas ni compensadas con otras mejoras.

La reducción del tiempo de trabajo constituye otro de los ejes de las reivindicaciones de las personas trabajadoras.

La jornada máxima se sitúa actualmente en 1.748 horas anuales, lejos del objetivo sindical de rebajarla hasta las 1.712 horas.

A ello se suma la consideración de los 15 minutos de bocadillo como tiempo efectivo de trabajo y el establecimiento de una jornada ordinaria máxima de nueve horas.

Plantea así mismo mejorar los permisos retribuidos, elevando hasta 30 horas anuales la bolsa destinada a asistir y acompañar a familiares al médico, ampliar los días de permiso por fallecimiento de familiares de primer grado e incorporar al convenio los nuevos permisos.

En esta línea, también demanda el derecho subjetivo a la jubilación parcial con contrato de relevo.

La plataforma reivindicativa aborda igualmente la flexibilidad y los complementos salariales.

A este respecto, el sindicato insiste en reducir la flexibilidad y que se tenga que elegir entre la distribución irregular por calendario o la bolsa de horas.

Al mismo tiempo, reclama incrementar el plus de nocturnidad y crear nuevos pluses de turnicidad y polivalencia.

Con relación a la salud laboral, las reivindicaciones de los representantes de las personas trabajadoras incluyen un mayor control de los ritmos de trabajo y que las empresas midan sus líneas siempre que impongan a sus plantillas un ritmo determinado, además de incorporar marcadores tumorales a los reconocimientos médicos.

A estas demandas se suman la modernización de la Comisión Paritaria, protocolos LGTBI, de inclemencias meteorológicas y movilidad, la subrogación obligatoria del personal auxiliar veterinario y la adecuación de la retribución de la bolsa de vacaciones a la jurisprudencia.