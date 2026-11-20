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TOLEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día de la Enseñanza que se conmemora este 20 de noviembre, UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha pone en valor la figura del profesorado, una profesión que entiende imprescindible para el desarrollo de nuestra sociedad, pero cada vez más infravalorada por amplios sectores de la opinión pública e incluso por algunas instituciones.

El sindicato defiende en nota de prensa que el reconocimiento al profesorado no debe reducirse a un único día al año, ni limitarse a discursos, homenajes o entregas de galardones. "Debe ser continuo y, sobre todo, traducirse en hechos. Quienes trabajan cada día en las aulas necesitan mucho más que palabras de agradecimiento".

El secretario de Enseñanza de UGT Servicios Públicos en Castilla-La Mancha, José Antonio Montero, resalta que el profesorado merece un trato más humano y respetuoso por parte de todas las instituciones del país.

Califica de "inadmisible" que, desde algún gobierno autonómico se llegue a tachar de 'violentos' a los docentes o a compararlos con 'garrapatas' por ejercer su derecho a reivindicar mejoras laborales y educativas, mejoras que no solo benefician al profesorado, sino también al alumnado y al conjunto del sistema educativo.

"No se puede exigir al profesorado compromiso, vocación, esfuerzo y responsabilidad y, al mismo tiempo, cuestionar su profesionalidad cuando reclama derechos o denuncia las carencias del sistema. El respeto hacia quienes sostienen la educación cada día debe empezar por las propias administraciones, que tienen la obligación de escuchar, proteger y dignificar su trabajo", señala.

Montero asegura que ese reconocimiento debe llegar en forma de mejoras laborales y profesionales. "La Administración no puede seguir invisibilizando una parte cada vez mayor de las funciones del personal docente, ni dar por hecho que puede asumir responsabilidades ilimitadas sin los recursos, el tiempo o la compensación necesarios".

"Hoy parece que ser docente exige, además de enseñar, ejercer de administrativo, psicólogo, traductor, mediador, ordenanza o incluso personal sanitario. Se multiplican las tareas burocráticas, las responsabilidades y las exigencias, mientras se reduce el tiempo para lo verdaderamente importante, que es preparar las clases, atender al alumnado, coordinarse con las familias y ofrecer una enseñanza de calidad", afirma.

A todo ello suma la exigencia de una formación permanente que, con demasiada frecuencia, se realiza fuera de la jornada laboral, a costa del tiempo personal y familiar.

Sostiene que la vocación y el compromiso profesional no pueden convertirse en una excusa para normalizar la sobrecarga de trabajo.

"Tampoco podemos olvidar las condiciones materiales en las que se trabaja".

El responsable de Enseñanza del sindicato en la región explica que todavía hay centros con instalaciones deficientes, problemas de climatización, falta de espacios adecuados y carencias que afectan tanto al bienestar del profesorado como al aprendizaje del alumnado.

"En algunos casos, ni siquiera se garantizan unas condiciones básicas de seguridad y salud laboral", subraya, para agregar que "no se puede hablar de excelencia educativa mientras se descuida el entorno en el que se enseña".

Desde UGT se considera urgente dignificar el trabajo docente y recuperar el prestigio social de una profesión que debe contar con el respaldo de las instituciones.

"Defender al profesorado es defender una educación de calidad. Por eso, para UGT, el mejor premio que se puede dar al profesorado es dotarlo de recursos y herramientas para su labor diaria "y no habría mejor homenaje que reconocer y valorar todas sus funciones y responsabilidades", concluye.