UGT FICA y CCOO registran la solicitud de convocatoria de huelga general en el sector del Metal de Ciudad Real

CIUDAD REAL 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA y CCOO Industria han registrado este viernes en el Jurado Arbitral de Ciudad Real la solicitud de convocatoria de huelga general anunciada en el sector del Metal de la provincia, si bien previamente, y conforme a lo que establece la ley, se celebrará un acto de mediación, previsiblemente el 22 de octubre.

Tras 10 meses en los que la patronal ha mantenido su postura de bloqueo en la negociación del convenio colectivo, y después de que, en las asambleas celebradas, los trabajadores y trabajadoras hayan dado su respaldo a las movilizaciones, ambos sindicatos dan un paso más hacia la convocatoria de huelga, según han trasladado los sindicatos en un comunicado conjunto.

Aseguran que no queda otra salida que la protesta y la lucha, por lo que hacen un llamamiento a las más de 15.000 personas trabajadoras afectadas a secundar la huelga en defensa de un convenio digno.