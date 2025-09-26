UGT FICA llama a la movilización en contra del ERE de Mahle este sábado en Motilla del Palancar

CUENCA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA --sindicato integrante del comité de empresa de Mahle-- ha hecho un llamamiento a la movilización para que este sábado, 27 de septiembre, tanto los trabajadores y trabajadoras como los vecinos de Motilla del Palancar y la comarca muestren su rechazo al expediente de regulación de empleo presentado por la compañía, ERE que afectará a una gran parte de la plantilla.

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT insiste en mostrar su absoluto rechazo a la decisión adoptada por la empresa y asegura que, "ya sea en las calles, ya sea en las mesas de negociación, su postura será la de evitar por todos los medios que se produzca este despido masivo de trabajadores y trabajadoras".

Recuerda que el sábado 27, a las 10.00 horas, habrá una asamblea en el Espacio de Usos Múltiples de Motilla del Palancar. A continuación, a las 12.00 horas, una manifestación recorrerá las calles del municipio conquense, ha informado el sindicato en nota de prensa.

UGT FICA afirma que, además de los puestos de trabajo de medio centenar de personas, lo que también está en juego es el desarrollo de Motilla del Palancar y su comarca, algo que tilda de incomprensible en un sector con futuro como es el del coche eléctrico.

Por último, ha instado a la ciudadanía, así como a las administraciones, a sumar fuerzas y a visibilizar su repulsa a este ERE.