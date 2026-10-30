UGT C-LM agradece la labor de los profesionales que han participado en las tareas de asistencia y apoyo

Efectivos de la UME trabajan en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación - Diego Radamés - Europa Press

TOLEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos de Castilla-La Mancha traslada su más profundo agradecimiento y reconocimiento a todas las personas que, de una forma u otra, han contribuido a atender a las víctimas, a auxiliar a las personas afectadas y a prestar su ayuda en el accidente ferroviario de Urda.

Reconoce especialmente la labor de los profesionales sanitarios, del transporte sanitario y del personal de Geacam, cuya disposición, entrega y compromiso volvieron a demostrar el enorme valor humano y profesional de quienes trabajan al servicio de nuestra sociedad, ha informado el sindicato en nota de prensa.

También extiende su agradecimiento al personal de emergencias, bomberos, Protección Civil, fuerzas y cuerpos de seguridad, trabajadores ferroviarios, voluntarios y a todos aquellos colectivos y profesionales que participaron en las labores de asistencia y apoyo, tanto desde sus puestos de trabajo como fuera de ellos.

"Pero queremos ir más allá del reconocimiento a quienes intervinieron en el ejercicio de sus responsabilidades profesionales. Queremos dar las gracias a quienes, sin tener ninguna obligación de hacerlo, decidieron ayudar. A quienes se acercaron para ofrecer lo que tenían, a quienes acudieron voluntariamente, a quienes acompañaron, consolaron o colaboraron de cualquier manera y a tantos compañeros y compañeras que respondieron solidariamente mediante la donación de sangre".

UGT Servicios Públicos también defiende la importancia de contar con unos servicios públicos fuertes, dotados de medios suficientes y de profesionales reconocidos y valorados. "Acontecimientos como éste nos recuerdan que detrás de esos servicios hay mucho más que recursos y estructuras: hay personas comprometidas con otras personas".

El sindicato --que resalta la solidaridad demostrada por la ciudadanía-- expresaba igualmente su apoyo a las víctimas, a sus familiares y allegados, así como los mejores deseos de recuperación a todas las personas heridas.