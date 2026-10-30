UGT C-LM agradece la labor de los profesionales que han participado en las tareas de asistencia y apoyo

Efectivos de la UME trabajan en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación
Efectivos de la UME trabajan en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación - Diego Radamés - Europa Press
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: viernes, 30 octubre 2026 10:00
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TOLEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos de Castilla-La Mancha traslada su más profundo agradecimiento y reconocimiento a todas las personas que, de una forma u otra, han contribuido a atender a las víctimas, a auxiliar a las personas afectadas y a prestar su ayuda en el accidente ferroviario de Urda.

Reconoce especialmente la labor de los profesionales sanitarios, del transporte sanitario y del personal de Geacam, cuya disposición, entrega y compromiso volvieron a demostrar el enorme valor humano y profesional de quienes trabajan al servicio de nuestra sociedad, ha informado el sindicato en nota de prensa.

También extiende su agradecimiento al personal de emergencias, bomberos, Protección Civil, fuerzas y cuerpos de seguridad, trabajadores ferroviarios, voluntarios y a todos aquellos colectivos y profesionales que participaron en las labores de asistencia y apoyo, tanto desde sus puestos de trabajo como fuera de ellos.

"Pero queremos ir más allá del reconocimiento a quienes intervinieron en el ejercicio de sus responsabilidades profesionales. Queremos dar las gracias a quienes, sin tener ninguna obligación de hacerlo, decidieron ayudar. A quienes se acercaron para ofrecer lo que tenían, a quienes acudieron voluntariamente, a quienes acompañaron, consolaron o colaboraron de cualquier manera y a tantos compañeros y compañeras que respondieron solidariamente mediante la donación de sangre".

UGT Servicios Públicos también defiende la importancia de contar con unos servicios públicos fuertes, dotados de medios suficientes y de profesionales reconocidos y valorados. "Acontecimientos como éste nos recuerdan que detrás de esos servicios hay mucho más que recursos y estructuras: hay personas comprometidas con otras personas".

El sindicato --que resalta la solidaridad demostrada por la ciudadanía-- expresaba igualmente su apoyo a las víctimas, a sus familiares y allegados, así como los mejores deseos de recuperación a todas las personas heridas.

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