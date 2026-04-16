UGT C-LM denuncia el incremento de accidente mortales tras el atropello mortal en Socuéllamos

Archivo - La coordinadora regional de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Castilla-La Mancha, Irene Ortega. - UGT - Archivo

CIUDAD REAL 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora regional de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Castilla-La Mancha, Irene Ortega, ha alertado del incremento de muertes y de accidentes graves en Castilla-La Mancha en 2026, tras el fallecimiento de un trabajador de una subcontrata de Adif, arrollado por un tren en Socuéllamos mientras trabajaba en mantenimiento de las vías férreas.

Ortega ha exigido que se investiguen las causas del siniestro y se depuren responsabilidades en caso de haberlas, según ha informado la central sindical por nota de prensa.

"Desde UGT Castilla-La Mancha mostramos nuestra profunda preocupación por la evolución de los datos de siniestralidad laboral que se están registrando este 2026 en nuestra región", ha afirmado Ortega.

La responsable sindical se ha referido a los datos oficiales publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en relación a los accidentes laborales ocurridos en los meses de enero y febrero de 2026, que arrojaban un aumento significativo de las muertes y de los accidentes graves.

"Solo en los dos primeros meses del año en Castilla-La Mancha se registraron 4.195 accidentes de trabajo, de los que 42 fueron graves, y 8 personas perdían la vida por salir a trabajar. Ese número asciende con este triste accidente laboral, a 9", ha subrayado.

Para Ortega, se trata de unas cifras que "no son asumibles", indicando que Castilla-La Mancha se sitúa como la segunda comunidad con mayor índice de incidencia en cuanto a siniestralidad laboral.

"Está claro que hay que tomar medidas urgentes para frenar la lacra de la siniestralidad", ha señalado.

Por otra parte, Ortega ha puesto el sindicato a disposición de las víctimas y ha demandado una investigación exhaustiva de las causas y una actuación por parte de la Inspección de Trabajo.

"Necesitamos soluciones urgentes para acabar con esta lacra y que tanto empresas como administraciones tomen las medidas oportunas para que los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar su actividad laboral de manera segura y saludable. La salud laboral es una de las prioridades de nuestro sindicato, y sigue siendo muy necesario reforzar la sensibilización y la formación para erradicar o al menos disminuir esta lacra que se está cebando este comienzo de año con nuestra región", ha concluído la responsable sindical.