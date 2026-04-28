UGT C-LM pide actualizar Ley Prevención de Riesgos Laborales y denuncia un "aumento significativo" de los accidentes

Concentración de UGT con motivo del Día Mundial de la Prevención de los Riesgos de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, celebrada en Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha reclamado una actualización de la Ley regional de Prevención de Riesgos Laborales, apuntando que tras "30 años" desde su aprobación, "dadas las circunstancias, dadas los cambios que ha sufrido el ámbito laboral, pues se nos queda pequeña".

Durante una concentración convocada en Toledo con motivo del Día Mundial de la Prevención de los Riesgos de la Salud y la Seguridad en el Trabajo que se conmemora este martes, Alcónez ha reclamado "una modificación" para dar "cobertura a la realidad actual, a los riesgos actuales del mundo laboral".

La secretaria general del sindicato en Castilla-La Mancha ha apuntado que "en 2025 los datos fueron claros y lo que muestran es un aumento significativo de las muertes, de la sinestralidad laboral".

En este sentido, ha subrayado las 48 personas fallecidas en la región, 13 de ellas en la provincia de Toledo. Además, ha apuntado al mantenimiento de esa tendencia en 2026, señalando que "se han producido 4.195 accidentes laborales en Castilla-La Mancha" y subrayando que 42 de ellos han sido graves y han supuesto el fallecimiento de 8 personas. También ha apuntado a las cifras en la provincia de Toledo, con 1.469 accidentes laborales, 10 de ellos graves y dos personas fallecidas.

"Hablamos de personas, es muy importante, digámoslo alto y claro, no estamos hablando de cifras, estamos hablando de personas, tenemos que acabar con esta lacra, no podemos normalizarla", ha declarado Alcónez.

Además, la responsable sindical ha denunciado la tendencia a ocultar las enfermedades profesionales como enfermedades comunes, "además con el coste que supone eso para nuestro servicio de salud público". "No se puede condenar a la clase trabajadora a seguir enfermando", ha afirmado.

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA

Preguntada por los medios de comunicación sobre el desarrollo de la actividad del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha, la secretaria general de UGT en la región ha señalado la "confianza" del sindicato en que ejerza de "nexo" ya que "reúne tanto a la parte social como a la región, a las autoridades, a las administraciones, igualmente a la Inspección de Trabajo".

En este sentido, ha apuntado a la oportunidad que presenta la nueva entidad para "agilizar los procesos", así como para poner en marcha campañas que favorezcan la cultura de la seguridad en los centros de trabajo.