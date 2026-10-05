UGT C-LM pide que la campaña electoral se centre en los problemas de la ciudadanía y en las reformas pendientes

Archivo - La secretaria general de UGT en Castilla-La Mancha, Lola Alcónez - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha pedido a los partidos políticos que la campaña para la próxima cita electoral esté centrada en los problemas de la ciudadanía y de la clase trabajadora.

Tras el anuncio del presidente del Gobierno de adelantar los comicios al 29 de noviembre, ha puesto de manifiesto que, en esa agenda de prioridades, además de la vivienda, las organizaciones políticas deben incluir los salarios, el encarecimiento de los precios, la subida del SMI, la seguridad y salud de las personas trabajadoras O el control horario, ha informado UGT en nota de prensa.

Ha remarcado que el sindicato --como integrante de la Plataforma por la Vivienda de Castilla-La Mancha-- seguirá movilizándose para que la vivienda sea un derecho real y efectivo para la clase trabajadora.

En este sentido, "en el día de hoy los órganos de dirección del sindicato se reúnen para abordar cómo podemos dar soporte a las reacciones que se están produciendo en la calle".

Lola Alcónez insistía en que el Congreso debe escuchar esta protesta y tenerla muy en cuenta. No obstante, asegura que en España aún quedan muchas reformas y avances por hacer y teme que un cambio de paradigma paralice medidas que iban en el buen camino para el conjunto de la ciudadanía.

"Desde el sindicato seguiremos trabajando para que estas medidas salgan adelante ya que, además del grave problema de la vivienda, hay que aprobar la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incrementar el Salario Mínimo Interprofesional y hacer realidad un derecho que consideramos fundamental: el control horario y de las horas extras".

Por último y haciendo balance de los ocho últimos años, valoraba que nunca antes, en tan poco tiempo, la clase trabajadora había avanzado tanto en derechos. "Cuestiones como la reforma laboral, las subidas del SMI, la reforma de las pensiones o la introducción de los permisos han mejorado la vida de las personas trabajadoras".