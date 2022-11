UGT C-LM pide "responsabilidad" a la clase política y no usar la ley del 'sí es sí' como "arma arrojadiza"

TOLEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte, ha pedido este viernes "responsabilidad" y "altura de miras" a la clase política de este país y ha exigido no usar la ley del 'sí es sí' como "arma arrojadiza".

Preguntado al respecto en la rueda de prensa para presentar el programa de actos del sindicato con motivo del 25N, el líder de UGT ha expresado su "tristeza" por la "irresponsabilidad política" que está habiendo en torno a una norma que tiene como fin proteger a las mujeres.

Así, ha insistido en que un tema "tan sensible" e importante para la sociedad como son los abusos y las agresiones sexuales no debería usarse como "arma política". "Si esa ley se puede mejorar, que se mejore, pero que no se use como arma política", ha manifestado.