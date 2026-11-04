UGT C-LM reclama "empleos de calidad con salarios dignos" tras conocer los datos de desempleo en la región

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La central sindical UGT de Castilla-La Mancha ha trasladado su preocupación por el aumento del desempleo en la región según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social este miércoles, señalando que "no basta con crear empleo, sino que el empleo que se cree debe ser de calidad".

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales, Isabel Carrascosa, ha evaluado que el mes de octubre es tradicionalmente desfavorable para el empleo regional, debido fundamentalmente a la finalización de la campaña de contratación del verano. Un fenómeno al que se ha sumado este año la incorporación como demandantes de empleo de todas aquellas personas extranjeras que se han acogido al proceso extraordinario de regularización.

"Es necesario impulsar, de manera decidida, la mejora de las condiciones laborales", ha señalado Carrascosa.

La responsable sindical ha incidido en que hay que permanecer vigilantes ante el aumento del número de personas desempleadas y, sobre todo, ante el tiempo que muchas de ellas llevan en esa situación.

También ha mostrado su preocupación por el desempleo femenino y el juvenil.

"Las mujeres siguen siendo mayoría entre los desempleados. De las personas inscritas en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, 78.004 son mujeres y 42.188 son hombres, lo que afianza todavía más la necesidad de reforzar políticas activas de empleo con perspectiva de género. Y lo mismo pasa con el desempleo juvenil, que se ha incrementado un 5,05% en nuestra región", ha señalado en este sentido.

Carrascosa ha aprovechado para animar a la ciudadanía a secundar la huelga del próximo 11N.

"Desde UGT llamamos a secundar la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, que debe servir como revulsivo para garantizar la recuperación real de la capacidad adquisitiva de los salarios y el acceso a una vivienda asequible. Una huelga que interpela directamente a la patronal, que nueve meses después sigue sin dar una respuesta seria y clara a nuestra petición de negociación", ha declarado.

"En suma, se trata de actuar para que todas las personas tengan un empleo digno, con salarios suficientes, que les permitan desarrollar un proyecto de vida y tener expectativas de un futuro estable y seguro", ha añadido.