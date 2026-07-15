UGT C-LM ve "vital" la negociación colectiva para la protección del poder adquisitivo de las personas trabajadoras

Archivo - Alimentos en un supermercado. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla-La Mancha ve "vital" la negociación colectiva "para la protección del poder adquisitivo de las personas trabajadoras", tras conocerse los datos del IPC del mes de junio, que sitúan la inflación en un 3,1% en Castilla-La Mancha, por debajo de la media nacional que se encuentra en el 3,2%.

Estas cifras reflejan una moderación de los precios con respecto al mes anterior en la región y refleja "que las presiones inflacionistas subyacentes continúan contenidas", aunque, tal y como explica la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales del sindicato, Isabel Carrascosa, "resulta necesario seguir vigilando la evolución de los precios para evitar que los actuales focos de incertidumbre den lugar a nuevas tensiones inflacionistas".

En este contexto, para UGT, según ha explicado en nota de prensa, la negociación colectiva sigue desempeñando un "papel fundamental" en la protección del poder adquisitivo de las personas trabajadoras, que se traduce en datos como que los convenios colectivos en Castilla-La Mancha han registrado hasta junio un incremento salarial medio del 3,15%.

"Estos datos muestran que la negociación colectiva está permitiendo que el crecimiento económico se traslade a los salarios de forma compatible con la estabilidad económica y la preservación del poder adquisitivo". El sindicato asegura que el aumento de los salarios y los avances en derechos laborales y protección social alcanzados en los últimos años no solo no han frenado el crecimiento y la creación de empleo, sino que han contribuido a reforzarlos, favoreciendo un desarrollo económico más sólido e inclusivo.

Desde UGT Castilla-La Mancha defienden que el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) incorpore una referencia mínima de incremento salarial del 4% anual para el periodo 2026-2028, a lo que debería sumarse un incremento adicional del 1%, 2% o 3%, en función de la diferencia existente entre el salario medio del convenio y el salario medio del país, con el objetivo de acelerar la convergencia salarial en aquellos sectores con mayores desfases retributivos.

Además de impulsar el crecimiento salarial para sostener las rentas de la población trabajadora, UGT pide incrementar la cobertura de las cláusulas de garantía salarial, que constituyen la herramienta más eficaz para garantizar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras y evitar que los costes de la crisis recaigan sobre quienes dependen exclusivamente de su salario.