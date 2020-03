UGT pide que se hagan los test de Covid-19 en los centros de trabajo para cumplir el protocolo de Sanidad

TOLEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT, acompañado por CCOO y Cecam, se ha reunido este miércoles por videoconferencia con parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, al que le ha trasladado la urgente necesidad de realizar las pruebas de Covid-19 en los centros de trabajo y de proporcionar lo antes posible los EPIS, especialmente en los centros sanitarios y sociosanitarios, en las residencias de mayores y en la ayuda a domicilio de la región, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los profesionales de Geacam que realizan labores de desinfección.

La presidenta de la Gestora de UGT CLM, Amparo Burgueño, ha destacado la importancia de frenar de manera urgente y en primer lugar la crisis sanitaria para después poder acometer la reconstrucción económica y social. En este sentido, ha apelado a cumplir de manera "estricta" el protocolo de riesgos laborales aprobado por el Ministerio de Sanidad en todos los ámbitos laborales, "ya que de no hacerse las medidas de contención del virus no tendrán el efecto deseado y el sistema sanitario seguirá saturándose".

También ha dado cuenta al Gobierno regional de "la falta de medios materiales y humanos" en los diversos centros sanitarios, residencias y en el transporte sanitario, por lo que ha pedido incrementar el reparto de EPIS que "frene la ya elevada tasa de contagio entre los profesionales", según ha informado UGT en nota de prensa.

UGT APUESTA POR MEDIDAS DE RESCATE SOCIAL

UGT coincide en la petición del Gobierno de Castilla-La Mancha al Gobierno central de poner en marcha en el menor tiempo posible una renta mínima para todas aquellas familias que se vean más afectadas por la crisis económica y social desencadenada a raíz del Covid-19. Burgueño ha llamado a poner el acento en las familias y personas más vulnerables que queden en desempleo o sin ningún ingreso, por lo que considera importante medidas que ayuden en el pago de alquileres.

Por último, Burgueño ha trasladado la dificultad que están teniendo alumnos, docentes y familias para afrontar el curso escolar en casa y que las diferencias entre centros y recursos de las familias no pueden resultar en velocidades distintas de aprendizaje y calidad de la enseñanza. Ha preguntado qué va a pasar con el curso escolar y con la convocatoria o no de las oposiciones de Secundaria, para las que ha pedido que no se pierdan las plazas y que haya máxima coordinación entre comunidades autónomas y entre estas y el Gobierno central.