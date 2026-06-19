UGT pide "una investigación exhaustiva y una actuación contundente" tras el siniestro mortal en Calera y Chozas

TOLEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla-La Mancha ha lamentado profundamente "el trágico accidente laboral mortal" ocurrido este viernes en la localidad toledana de Calera y Chozas, en el que un trabajador de 57 años ha perdido la vida tras ser aplastado por una paca de heno en una finca agrícola del municipio.

La coordinadora regional de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Castilla- La Mancha, Irene Ortega, ha trasladado "el más sentido pésame" del sindicato y se ha puesto a entera disposición de la familia de la víctima, al tiempo que ha demandado una investigación exhaustiva de las causas del siniestro y una actuación contundente por parte de la Inspección de Trabajo.

A raíz del suceso, ha alertado sobre el preocupante incremento de las muertes y de los accidentes graves que se están registrando en la región en lo que va de año 2026.

En este sentido, ha subrayado "la altísima" siniestralidad laboral que está castigando al sector primario, una actividad caracterizada estructuralmente "por una baja presencia sindical y por graves problemas de obsolescencia y falta de mantenimiento en su maquinaria y vehículos de trabajo".

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES), correspondientes al periodo entre enero y abril de 2026, Castilla-La Mancha se sitúa como la cuarta comunidad autónoma con mayor número de accidentes de trabajo con baja en jornada dentro del sector agrario, tal y como informa UGT en nota de prensa.

"CIFRAS DRAMÁTICAS"

Además, el sindicato señala que "la región arrastra cifras dramáticas en el cómputo global de siniestralidad: en lo que va de año, un total de 15 personas trabajadoras han fallecido en sus puestos de trabajo, lo que posiciona a la comunidad autónoma como la quinta con mayor tasa de mortalidad laboral y la sexta en términos de gravedad de los accidentes".

"Estamos hablando de un sector con una siniestralidad alarmante y donde la presencia de los sindicatos es muy baja. La agricultura y la ganadería presentan una enorme dispersión y deslocalización de los centros de trabajo; a veces operan en entornos inaccesibles o casi ilocalizables, lo que provoca el aislamiento de los trabajadores y una mayor vulnerabilidad y desprotección ante los riesgos laborales".

Ortega apunta a "la falta o ausencia de representación sindical repercute directamente en las cifras, ya que se ha demostrado en múltiples ocasiones que allí donde están los sindicatos, los accidentes laborales se reducen de forma drástica", ha explicado Ortega.

Asimismo, la coordinadora regional ha puesto el foco sobre el estado de los equipos técnicos en el campo: "Las herramientas, la maquinaria y los vehículos carecen en muchos casos del mantenimiento adecuado, estando obsoletos y sin pasar los controles necesarios.

"Muchos de los accidentes producidos en el sector de la agricultura y la ganadería se podrían evitar adoptando las medidas preventivas básicas y normativas, tales como el uso de estructuras de protección antivuelco y el cinturón de seguridad".

LLAMAMIENTO URGENTE

Ante esta preocupante radiografía, UGT Castilla-La Mancha ha hecho un llamamiento urgente para que se refuerce de manera inmediata la Inspección de Trabajo.

El sindicato considera imprescindible aumentar los recursos de este organismo, "para que pueda llegar con eficacia a sectores tan dispersos como el agrícola, y exige el diseño y ejecución de más campañas específicas de vigilancia y control en las explotaciones de la región".

Por otro lado, Irene Ortega ha incidido en la necesidad inaplazable de sacar adelante una nueva normativa de prevención de riesgos laborales acorde a las realidades del siglo XXI, así como incorporar la figura del delegado territorial de prevención.

"Esa figura es vital para que en este tipo de centros de trabajo al aire libre y de difícil acceso para la comunidad preventiva, pueda haber una representación sindical que proteja la salud y la seguridad de todos los trabajadores y trabajadoras de las pequeñas empresas", ha señalado.