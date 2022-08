Última Junta de Gobierno de Cuenca aprueba una cesión para un centro de mayores en Las Quinientas y el plan de fiestas

CUENCA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local de Gobierno en el Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado el inicio del expediente de cesión del módulo sur y terreno de las antiguas escuelas 'Astrana Marín' (en total 747 metros cuadrados) a favor de la Junta de Comunidades para la construcción de un Centro de Mayores en el barrio de Las Quinientas, cuyas obras ya han comenzado.

En nota de prensa, el Consisstorio ha indiado que el Gobierno regional ha solicitado al equipo de Gobierno la cesión del módulo aledaño al ya cedido con la finalidad de comunicar ambos módulos y poder disponer de más espacio aún para realizar las actividades clásicas de los centros de mayores, además de desarrollar programas para prevenir la dependencia o la autonomía personal.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones para asociaciones culturales sin ánimo de lucro de la ciudad de Cuenca en el ejercicio de 2022, por el sistema de concurrencia competitiva.

Un total de 24 entidades culturales como la Asociación de Amigos de la Joven Orquesta de Cuenca, Estival Cuenca, Asociación de Clubes Deportivos de Cuenca, El Canto del Gallo, o los organizadores de Cuenca Street, que recibirán ayudas por valor de 50.000 euros para la organización de actividades, festivales o jornadas en la capital.

No obstante, se han excluido un total de seis entidades por falta de documentación, no estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones o no tener entre sus fines la difusión cultural.

También se ha acordado por parte de este órgano la aprobación del Plan de Organización, Coordinación de Medios y Emergencias de la Feria y Fiestas de San Julián 2022; así como del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Cuenca y el Club Deportivo Cuenca a Caballo para la organización del 66 Concurso Nacional de Saltos en San Julián 2022, que también forma parte del programa de San Julián.

Continuando con las fiestas, se ha adjudicado el contrato de suministro en régimen de alquiler, instalación, mantenimiento, reparación y limpieza de aseos para las Feria y Fiestas de San Julián y Fiestas de San Mateo 2022 en favor de la empresa Gremios Coordinados Aranguren S.L.U. por un importe de 18.027,79 euros.

Por último, se ha adjudicado el contrato de póliza de seguro de accidentes para el personal del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos a W.R. Berkley Europe AG (Sucursal España); y se ha autorizado la prórroga contrato de prestación del servicio de atención y promoción turística hasta el 31 de agosto de 2023.