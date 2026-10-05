Los últimos trabajos arqueológicos en el Cerro del Gollino apuntan a una gran construcción vinculada a élites carpetanas

Yacimiento del Cerro del Gollino, en Corral de Almaguer. - DIPUTACIÓN

TOLEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tercera campaña de excavaciones del Cerro del Gollino, en Corral de Almaguer, que ha logrado nuevos avances en el conocimiento de las sociedades carpetanas del final de la Segunda Edad del Hierro.

En concreto, los trabajos de 2026, dirigidos por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Oxford, han profundizado en la excavación del denominado Edificio B, una construcción de grandes dimensiones que podría corresponder a una residencia perteneciente a las élites locales.

Según informa la Diputación, la excavación ha proporcionado un abundante conjunto de materiales arqueológicos que permite conocer mejor las formas de vida de estos grupos dirigentes. Entre ellos destacan numerosas cerámicas de importación procedentes de diferentes puntos de la península ibérica y del Mediterráneo, junto a producciones locales de notable calidad.

estos descubrimientos aportan nuevas claves sobre las sociedades carpetanas y muestran su integración en las redes de intercambio económico y cultural existentes al final de la Segunda Edad del Hierro.

El Cerro del Gollino es un oppidum o asentamiento fortificado de grandes dimensiones, de unas 18 hectáreas de extensión, ocupado entre finales del siglo III a. C. y la primera mitad del siglo I a. C.

Las excavaciones, realizadas inicialmente en 1985 y 1986, se retomaron en 2024 dando comienzo a un proyecto de investigación con vocación de continuidad.

El arqueólogo Pablo Sánchez de Oro, director e impulsor de las excavaciones, ha desempeñado un papel fundamental en la recuperación del Cerro del Gollino, promoviendo la reanudación de los trabajos arqueológicos en 2024 y contribuyendo a dar continuidad a un proyecto que, con el respaldo de las instituciones y la colaboración de las universidades implicadas, sigue avanzando en el conocimiento y la puesta en valor de este importante enclave de la antigua Carpetania.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y DIVULGACIÓN

Uno de los aspectos más destacados de esta campaña ha sido su creciente dimensión internacional, con la participación de estudiantes e investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Oxford, Universidad McMaster de Canadá y Universidad de Duke de Estados Unidos.

Para la diputada de Infraestructuras de la Diputación de Toledo y alcaldesa de Corral de Almaguer, esta participación "confirma el enorme potencial científico del Cerro del Gollino y demuestra que estamos ante un proyecto capaz de convertir nuestro patrimonio en un espacio de investigación, formación y cooperación internacional".

El proyecto sigue apostando por acercar los descubrimientos a la sociedad, con una nueva jornada de puertas abiertas para que vecinos y visitantes conocieran las excavaciones y el trabajo de los investigadores, y nueva edición de los Veranos Carpetanos, con conferencias y actividades para divulgar el conocimiento sobre la Carpetania y la arqueología de la zona.

La tercera campaña ha sido posible gracias al apoyo de la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Corral de Almaguer, la Asociación Cultural Amigos de Corral de Almaguer y la Fundación Rico Rodríguez.