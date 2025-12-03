Ultraligera sonará de nuevo en el Festival de los Sentidos de La Roda como cabeza de cartel junto a Siloé y Dorian

Presentación del festival. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Festival de los Sentidos de La Roda (Albacete) celebra una nueva edición, del 12 al 14 de junio, con un cartel de lujo, al que este miércoles se han añadido trece nuevos artistas, entre los que han resonado con fuerza Ultraligera y Dorian.

Así lo han dado a conocer el diputado provincial de Cultura, Miguel Zamora; el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos; el concejal de Cultura de la localidad anfitriona, Luis Fernández; y el director del Festival, Javier Alarcón, durante una presentación pública en la que se ha reafirmado el respaldo de la Diputación, del Gobierno regional y del Ayuntamiento a este evento.

Hasta la fecha se habían anunciado las actuaciones de Siloé, Sexy Zebras, Barry B, Samuraï, o Santero y los Muchachos, que compartirán escenario con grupos como Pol 3.14, Kitai o Fuzzz by Dj Nando Costa, "que suman su trayectoria y calidad", y con otros emergentes de la talla de Sobrezero, Nuevos Vicios, Denisdenis, Neura o Victorias, así como locales, con Colorado, la charanga Cambiemos de Tercio y Amigos del Arte, que aportan un toque de folclore manchego. Además, no faltará la presencia del prestigioso periodista musical Ángel Carmona o el DJ Nando Costa.

Durante su intervención, el diputado de Cultura, Miguel Zamora, ha destacado la proyección nacional de este festival, remarcando el peso que la cultura festivalera tiene, cada vez más, en la provincia de Albacete con grandes citas junto al Festival de los Sentidos (ViñaRock, Alterna, Letur Alma).

Además, ha apuntado que este evento es un éxito colectivo, aludiendo al trabajo de la organización, al compromiso del Ayuntamiento y la implicación de toda la localidad, y ha asegurado que desde la Diputación, conscientes del poder de la cultura como motor de desarrollo, renuevan, edición tras edición, su apoyo institucional y económico. En esta ocasión, a través de una ayuda de 15.000 euros.

Desde el Gobierno regional, el delegado de la Junta en Albacete también ha subrayado la importancia que anualmente vienen sumando los festivales que se celebran en la provincia, y lo ha hecho valorando que a nivel de provincias "somos el circuito de festivales más importante de todo el país".

No en vano, Albacete cuenta con una decena de citas de calado (dos de ellas declaradas de Interés Turístico Regional, entre las que se encuentra el festival rodense), que favorecen la visita a nuestro territorio de más de 100.000 personas de diferentes autonomías, ha informado la Diputación en nota de prensa.

"Llenando los escenarios, llenamos nuestros pueblos", ha comentado Ruiz Santos, destacando que con el apoyo a estas citas musicales desde las diferentes administraciones, "también estamos apostando por hacer provincia y por hacer región y desde el gobierno de Castilla-La Mancha vamos a seguir haciéndolo". De hecho, la Junta suma más de 12.000 euros al Festival de Los Sentidos.

Así, ha incidido en la importancia que para ello tiene y ha tenido el apoyo institucional a nivel regional y provincial, y también la implicación de los ayuntamientos, que "son quienes trabajan a destajo para poner a punto todas sus instalaciones, y quienes se juegan la reputación por ser quienes ponen el nombre".

Por su parte, el concejal de Cultura ha destacado la unidad institucional que lo respalda "para que sea un nuevo éxito, con un cartel que acompaña", y ha señalado que todos los sentidos están presentes, aunque ha destacado "el tacto", porque es un punto de encuentro para familiares y amistades.

Además, ha dejado claro el compromiso del Ayuntamiento de La Roda, recordando que en los últimos seis años han duplicado la inversión hasta los 40.000 euros para garantizar que el evento se desarrolla en las mejores condiciones posibles, remarcando que se ha convertido "en un motor económico" para la localidad, dinamizando la economía y generando riqueza.

"La mejor música, la mejor gastronomía y el mejor ambiente se dan la mano en nuestro municipio con este Festival", ha afirmado Fernández, advirtiendo que La Roda "suma y sigue; suma afición y sigue creciendo y van 19 ediciones de este Festival, que ha contado y cuenta con los mejores grupos de música indie".

NO FALTARÁ LA GASTRONOMÍA REAL

Finalmente, el director del Festival también se ha referido al ambiente que se genera en La Roda en torno a este evento de ámbito nacional con un aforo que ronda las 80.000 personas, en el que en torno al 50 por ciento son de fuera de la localidad (la mayoría de Madrid y Valencia), y ha apuntado que el cartel todavía incluirá "nuevas confirmaciones".

En esta línea, ha explicado por qué Dorian y Ultraligera encabezan, junto a Siloé, este Festival, apuntando que los primeros son "el grupo español con mayor recorrido al otro lado del charco en la actualidad", y los segundos, "el grupo con mayor interés en la música nacional", y refiriéndose a estos últimos ha señalado que lo que está pasando con ellos es "algo excepcional, están aportando a la música algo que no hemos visto nunca; más que conciertos ofrecen rituales, en los que sucede algo mágico y la música española los necesitaba".

El director de Los Sentidos también ha remarcado que no faltará la parte de gastronomía, apostando por "una gastronomía real, volver a los orígenes, a la tierra y a la tradición, con una propuesta económica que la gente valora".

Todas las personas que han intervenido en la presentación han coincidido en animar a la ciudadanía a formar parte activa de este evento musical y cultural, recordando que las entradas están a la venta online en la propia página web del Festival y en Globalentradas y de forma presencial en el Corte Inglés.