Unanimidad en las Cortes para incrementar el 0,5% salarial para los empleados públicos de C-LM

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado por unanimidad la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por la que se articula la subida de un 0,5% del salario para los más de 60.000 empleados públicos de la Junta de Castilla-La Mancha.

Esta recuperación tendrá efectos a 1 de enero de 2019, y viene a explicitar el compromiso adquirido durante la legislatura por el presidente autonómico, Emiliano García-Page, quien avanzó que tras la recuperación en dos fases del 3% de recorte salarial, se implementaría este 0,5% adicional en concepto de compensación.

Los socialistas recuerdan en la exposición de motivos de esta iniciativa que la Ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales del Gobierno del PP aprobó para el personal que desempeña funciones al servicio de la Administración de la Junta una reducción de sus retribuciones no exigida por las normas básicas del Estado.

Posteriormente, en otros dos textos legislativos, extendió dicha medida retributiva al personal del resto del sector público autonómico y al personal de las universidades de titularidad pública de Castilla-La Mancha.

"Desde el inicio de la legislatura actual se ha llevado a cabo un proceso de recuperación de los derechos y condiciones de trabajo del personal del sector público autonómico", recuerda el texto presentado por el PSOE, que explica que en el seno de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Junta de Comunidades ya se planteó esta medida en el año 2016.

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

El diputado del PSOE Fernando Mora ha incidido en que a lo largo de la legislatura el Gobierno de Emiliano García-Page ha recuperado "casi todo" lo que en su día el PP "cercenó" a los empleados públicos y con esta Proposición de Ley se pretende que los empleados públicos puedan recuperar el 0,5% de sus retribuciones como en 2016 fue acordado.

Tras recordar que los empleados públicos de Castilla-La Mancha han recuperado ya la jornada de 35 horas semanales, Mora ha censurado al PP por haber "infringido" un castigo a los empleados públicos "inmerecido" y haber utilizado a la región como "cobaya" para las medidas que afectarían al conjunto de la sociedad española posteriormente.

PODEMOS Y UNA LEY QUE LLEGA "MAL Y TARDE"

El parlamentario y portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, David Llorente, ha reprochado al Gobierno de Page por llegar "mal y tarde" ya que se ha agotado la legislatura "sin que los empleados públicos de la región hayan recuperado los salarios y los derechos recortados".

"Desafortunadamente no hemos sido capaces de empujar a este Gobierno como hubiésemos querido", ha lamentado David Llorente, quien ha recordado que el acuerdo de la Mesa General de la Función Pública a la que se refiere la Proposición de Ley del PSOE recibió "fuertes" críticas de los sindicatos presentes en ese ámbito de negociación.

PP Y LA MEDIDA "EXPRÉS"

De su lado, el diputado del PP Francisco Cañizares ha pedido al PSOE no tratar a los empleados públicos como si no entendiesen cómo funcionan las leyes y ha recriminado a los socialistas que digan que "no se han cambiado las cosas porque no ha dado tiempo". Decir eso es "reírse" de ellos. No lo han hecho antes porque "no han querido o no han podido".

Esta Proposición de Ley la han tramitado "en un tiempo exprés", así que, según Cañizares, esta recuperación salarial el PSOE la podría haber traído antes a las Cortes de Castilla-La Mancha. Tras acusar a los socialistas de continuar con las medidas que adoptó Cospedal en su día, ha pedido al PSOE no "mentir" y ser "coherente" con sus explicaciones.

Ha cerrado el debate el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha celebrado que la recuperación salarial de los empleados públicos se haya aprobado por unanimidad. Es la "guinda" de lo que ha sido la política de personal que ha desarrollado el Gobierno de García-Page a lo largo de la legislatura.

Ha explicado que una vez que se apruebe este 0,5 por ciento a los empleados públicos, se habrán incrementado sus retribuciones en un 13 por ciento. Tras hacer un repaso a las cuestiones que ha tenido que hacer frente el Gobierno de Castilla-La Mancha en política de personal durante estos cuatro años, Ruiz Molina ha presumido de lo conseguido hasta hoy.

Finalmente, el consejero ha reconocido que "queda trabajo por hacer" y todavía otras medidas que adoptar en relación con el personal que presta los servicios públicos, mostrándose convencido de que el presidente, Emiliano García-Page, revalidará su puesto y cumplirá con la segunda fase de ese plan de recuperación económica y social.