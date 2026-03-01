Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de hospital de Toledo trabaja para reducir el nivel de ansiedad de los menores

La Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del hospital de Toledo mejora el bienestar emocional de menores y familias. - JCCM

TOLEDO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital Universitario de Toledo está desarrollando un proyecto de investigación enmarcado dentro de su firme compromiso con la humanización de la atención al niño crítico y su entorno familiar.

El equipo investigador de la UCIP explica que se trata de un ensayo clínico aleatorizado, cuyo objetivo es evaluar el impacto de la lectura de un cuento ilustrado explicativo sobre los procedimientos más habituales que se realizan durante el ingreso en esta área asistencial.

Este material ha sido diseñado e ilustrado por los propios profesionales de la unidad, teniendo en cuenta las necesidades emocionales de los pacientes pediátricos, con contenidos adaptados al lenguaje infantil y a las necesidades emocionales de los pacientes pediátricos.

La finalidad del estudio, según informa el Gobierno regional, es analizar si esta intervención contribuye a disminuir el nivel de ansiedad de los niños, mejorar su comportamiento durante la realización de los procedimientos y facilitar la aplicación de técnicas asistenciales, haciendo el proceso más comprensible y menos intimidante.

El proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética y actualmente se encuentra en fase de recogida de datos con los primeros pacientes participantes.

Este estudio se integra en una línea de trabajo más amplia, centrada en la humanización de la UCIP, en la que el equipo ha desarrollado distintas iniciativas orientadas a mejorar la experiencia del ingreso y el bienestar emocional, tanto de los niños como de sus familias.

Entre estas actuaciones se encuentra la implantación de un Diario de la UCIP, concebido como una herramienta de apoyo para la prevención del síndrome post-UCI pediátrico, que facilita la comprensión del proceso asistencial, los tratamientos recibidos y la evolución clínica.

Asimismo, se han implantado pizarras personalizadas en los boxes, donde se reflejan aspectos relevantes de cada niño más allá de su patología, como los nombres de sus familiares, sus preferencias o cómo se siente cada día, con el propósito de humanizar la estancia y evitar que el paciente sea percibido únicamente como un diagnóstico.

Además, los profesionales de la unidad han impulsado la decoración de los boxes de la UCIP con vinilos adhesivos, con el fin de crear un entorno más amable, cercano y adaptado a los niños y sus familias.

Esta iniciativa se enmarca en una línea de trabajo continuada centrada en la humanización de la UCIP, a través de la cual se refleja el compromiso del equipo que impulsa actuaciones dirigidas a mejorar la experiencia del ingreso y el bienestar emocional, tanto de los pacientes como de sus familias.