La Universidad de la Experiencia de Albacete presenta su programación anual de actividades en la feria

El diputado de Sanidad, Francisco García, junto a las diputadas, Raquel Ruiz y Ana Albaladejo. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El estand de la Diputación de Albacete en la Feria ha acogido este jueves la presentación del programa de actividades de la Asociación de la Universidad de la Experiencia de Albacete (ALUEX) para el curso 2026-2027, una programación que vuelve a situar la cultura, el conocimiento, la participación y el envejecimiento activo en el centro de su propuesta.

El diputado de Sanidad, Francisco García, junto a las diputadas de Turismo, Raquel Ruiz, y de Atención Ciudadana, Ana Albaladejo, y a otros miembros de la Corporación Provincial, ha dado la bienvenida a la entidad que preside Juan José Caravaca, poniendo en valor su trayectoria y su contribución a la vida cultural y social de Albacete durante más de dos décadas.

García ha destacado que para la Diputación es "un verdadero placer" volver a abrir las puertas de su stand en la Feria a ALUEX, subrayando que la Universidad de la Experiencia constituye "un ejemplo de vitalidad, de trabajo bien hecho y de una oferta cultural de máxima calidad".

El diputado también ha señalado que estas conferencias se han convertido en "una cita consolidada" de la agenda cultural albacetense y ha agradecido la participación de los diferentes ponentes, profesionales y especialistas que hacen posible cada edición.

Además, ha puesto el acento en un elemento especialmente relevante en materia de accesibilidad: todas las conferencias contarán con interpretación en lengua de signos, un servicio patrocinado por la Diputación de Albacete, cuya colaboración con la asociación se extiende también al desarrollo de estas conferencias y a su difusión.

Durante su intervención, Francisco García ha subrayado el papel de la educación y la cultura en la sociedad, asegurando "que no tienen edad, como pone de manifiesto ALUEX en cada actividad que organiza".

"Es importantísimo no sólo cortar cintas inaugurando carreteras e infraestructuras (que también es muy importante)", ha afirmado el diputado, señalando que "la verdadera cinta que hay que cortar y la inversión más importante es la que se hace en educación, que es un poco a largo plazo, pero es lo más duradero".

Además, ha reivindicado el papel que desempeña ALUEX más allá de la dimensión cultural, aludiendo a lo social. A su juicio, la asociación contribuye también a hacer frente a dos de los grandes desafíos de la sociedad actual: la soledad no deseada y la desinformación, impulsando también el envejecimiento activo.

En el primer caso, ha destacado la capacidad de la entidad para generar comunidad y mantener activas las relaciones sociales, favoreciendo que sus socios y socias mantengan cuerpo y mente activos y contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

Respecto a la desinformación, ha subrayado el valor de una programación basada en ponentes especializados, conocimiento contrastado y espacios de reflexión, frente a la proliferación de bulos y contenidos sin rigor.

Finalmente, García ha felicitado a ALUEX por su trayectoria y por una programación que, ha afirmado, demuestra que "cumplir años no significa dejar de aprender, de participar ni de aportar", y ha animado a la ciudadanía a disfrutar de sus actividades.

24 CONFERENCIAS EN SEIS BLOQUES TEMÁTICOS

Por su parte, el presidente de ALUEX, Juanjo Caravaca, ha sido el encargado de dar a conocer los detalles de la programación, apuntando que en el pasado 'curso' superaron los 5.000 asistentes presenciales en las conferencias, y una cantidad similar las siguió online, al tiempo que unas 500 personas participaron en el resto de actividades.

La programación presentada tiene como eje central el tradicional Ciclo de Conferencias, que este curso estará integrado por 24 charlas, abiertas al público en general, que se desarrollarán entre los meses de octubre y mayo en el Salón de Actos de la propia Diputación.

Las conferencias se estructuran en seis bloques temáticos y abordarán cuestiones muy diversas, en las que Albacete es el principal protagonista a través de sus personajes, acontecimientos, entidades, actividad empresarial* y, como ha explicado Caravaca, "si éstas fueran un libro, la portada y la contraportada también están ligadas a esta tierra", con el 40 aniversario de la UCLM de la mano de su actual rector, Julián Garde, y a la Maestranza Aérea de Albacete con su Coronel Jefe, respectivamente.

Junto al ciclo, ALUEX ha organizado para este nuevo periodo cinco cursos dirigidos a sus socias y socios, concebidos como espacios para continuar aprendiendo, estimular las capacidades personales y favorecer la convivencia.

La oferta incluye formación en ajedrez, oficios antiguos y desaparecidos de Albacete, historia y arte, salud física y mental y escritura creativa.

A ellos se suman los dos clubes de lectura de la asociación, La Colmena y ALUEX, que completan una propuesta orientada a mantener activa la curiosidad, el aprendizaje y la participación y que se completan con visitas y viajes culturales.

Entre cuyas propuestas figuran recorridos por museos y edificios singulares de Albacete y provincia, así como visitas al Centro de Interpretación del Agua, el Colegio Notarial, el JCCM, el Chalé Fontecha o el Museo del Niño. También se desarrollará el programa 'Itinerarios Medievales', que contempla, inicialmente, viajes a Almansa-Villena y Yeste.

La programación se completa con diferentes celebraciones y actividades especiales, entre ellas la conmemoración del centenario del nacimiento del escultor José Luis Sánchez; la celebración del Día del Libro y la participación en ABYCINE, con la entrega del Premio ALUEX al mejor cortometraje.

Al finalizar el acto, los diputados provinciales han hecho entrega al presidente de ALUEX, de un obsequio en forma de recuerdo de esta cita. Se trata de una escultura inspirada en la fachada del Palacio Provincial, realizadas por Francisco Javier Jiménez Pérez, 'Javi Artesanía Creativa', e incorporando un guiño de notas musicales en el marco de la temática del stand provincial.