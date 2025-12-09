Unrwa, Rozalén y los municipios de Villamalea y Tarazona reciben este miércoles los 'Premios Diké' de las Cortes de C-LM

Archivo - Edificio de las Cortes de C-LM iluminado. - CORTES - Archivo

TOLEDO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha entregan este miércoles, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, sus primeros galardones 'Diké' sobre Derechos Humanos a la agencia de Naciones Unidas para las personas refugiadas de Palestina (Unrwa, en sus siglas en inglés), a los municipios albaceteños de Villamalea y Tarazona de la Mancha por su ejemplo de integración y antirracismo y a la artista Rozalén por sus aportaciones en el ámbito de la difusión de una cultura de la paz y de la convivencia.

Según informa el Parlamento regional en nota de prensa, estos premios anuales tienen como principal objetivo reconocer la labor de personas, instituciones, colectivos o medios de comunicación que, por su labor o actividad, contribuyen de manera relevante a la lucha contra la injusticia, la defensa de los Derechos Humanos y la promoción de actividades de extensión democrática y convivencia.

Los 'Diké' cuentan con tres categorías. Unrwa recibe el premio en la que distingue la labor en el ámbito internacional, con siete décadas de trayectoria en Oriente Medio, "pero con una labor especial durante los últimos meses en el genocidio en Gaza, tanto por su trabajo sobre el terreno de de atención humanitaria como la documentación de los terribles hechos que están sucediendo".

Además, otra categoría reconoce la labor por los derechos humanos en el ámbito nacional; en esta primera ocasión ha fijado su atención en los municipios albaceteños de Villamalea y Tarazona de la Mancha, que les sitúa como ejemplo de integración de la amplia y muy diversa comunidad extranjera en sus pueblos a través de iniciativas municipales, del trabajo de sus servicios sociales y de la implicación de las entidades sociales y los vecinos y vecinas en iniciativas que mejoran la convivencia.

Una última categoría centrada en la difusión de la cultura de los derechos humanos reconoce a la artista albaceteña María Rozalén "por su trabajo sobre los escenarios, aunque también por su compromiso social como personaje público, en aspectos como la igualdad de género, la visibilidad de la discapacidad o su adhesión al pacifismo, la memoria democrática y otras causas de justicia social".

En este apartado merece una mención Beatriz Romero, compañera artística de Rozalén y encargada de interpretar sus canciones a lengua de signos.

La ceremonia de entrega tendrá lugar en el Palacio de Benacazón de Toledo a partir de las 18.30 horas, en un acto que se podrá seguir a través de los canales oficiales de las Cortes regionales (web y redes sociales) y que clausurará con su discurso el presidente de la institución, Pablo Bellido, quien ha conformado el jurado junto a los rectores de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, y de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, que estarán en la entrega de premios junto a autoridades como la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, e integrantes de la Mesa del parlamento.

Las personas premiadas tendrán también ocasión de dirigir unas palabras al auditorio de Benacazón.