Urda habilita un pabellón municipal para atender a posibles afectados por el accidente ferroviario

Accidente ferroviario en Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad toledana de Urda, en cuyas inmediaciones ha tenido lugar este miércoles un accidente ferroviario que, según los primeros indicios, ha consistido en que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, va a habilitar un pabellón municipal para atender a posibles heridos de este suceso.

Así lo ha indicado el alcalde de Urda, Manuel Galán, en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, quien ha apuntado que está trabajando con personal del Ayuntamiento a la espera de que le llame Protección Civil "por si le hiciese falta algo".

El alcalde ha indicado que el accidente se ha producido a una vía que está a unos ocho kilómetros del municipio, y que tanto desde la Policía Local de Urda como desde el cuartel de la Guardia Civil han ido efectivos para ayudar en el accidente.

"Nosotros estamos con el personal del Ayuntamiento preparando esto por si les hiciese falta", ha apuntado, para insistir en que desde el Consistorio están habilitando un pabellón por si hiciese falta atender a los heridos. "Lo estamos preparando aquí y vamos a preparar los medios que tengamos".

HECHOS

Los primeros indicios del accidente ferroviario, que ha ocurrido poco antes de las 9.00 horas de este miércoles, apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes.

Tanto personal de Adif como de Renfe se han desplazado al lugar del accidente, que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

Adif ha precisado que la "incidencia" ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.