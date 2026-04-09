Urtasun anuncia 800.000 euros para restaurar la capilla de las Reliquias de la Catedral de Sigüenza

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, junto a la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino. - MATEO LANZUELA/EUROPA PRESS

El ministro de Cultura enmarca la actuación en el Plan Nacional de Catedrales durante un acto de restitución patrimonial

SIGÜENZA (GUADALAJARA), 9 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este jueves una inversión de 800.000 euros destinada a la restauración de la capilla de las Reliquias de la Catedral de Sigüenza, en el marco del acto de restitución de obras incautadas durante la dictadura franquista celebrado en el Museo Diocesano de Arte Antiguo de la localidad.

Durante su intervención, en un acto al que también ha asistido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el titular de Cultura ha detallado que esta actuación permitirá la rehabilitación integral de la bóveda, los paramentos y el retablo de este espacio, considerado uno de los enclaves patrimoniales más relevantes del templo seguntino.

La intervención, según ha precisado, se enmarca en el Plan Nacional de Catedrales y en el Plan Director de la propia catedral, vigente desde 1999, que establece los criterios de conservación y restauración del edificio. Esta inversión se suma a otra actuación recientemente finalizada, dotada con 200.000 euros, lo que eleva a un millón de euros el conjunto de recursos destinados a la capilla de las Reliquias.

Urtasun ha subrayado que se trata de una "intervención ambiciosa" que dará continuidad a los trabajos realizados en los últimos años para preservar este conjunto patrimonial, al tiempo que ha puesto en valor la colaboración entre administraciones y equipos técnicos especializados en conservación.

El ministro ha destacado asimismo que la restauración del patrimonio histórico constituye una de las líneas de actuación que "más satisfacen" en el ejercicio de su responsabilidad institucional, al permitir garantizar la protección y transmisión de estos bienes a futuras generaciones.

Por su parte, García-Page ha valorado la restitución de las obras como un acto de "justicia" que no requiere "más explicación", agradeciendo el trabajo administrativo y técnico que ha hecho posible la devolución a sus legítimos propietarios. Asimismo, ha enmarcado la actuación prevista en la Catedral dentro de la continuidad del Plan Nacional de Catedrales, destacando su relevancia para la conservación y proyección del patrimonio.

RESTITUCIÓN DE OBRAS

El anuncio se ha producido en el transcurso de un acto en el que el Ministerio de Cultura ha hecho entrega a la diócesis de dos obras pictóricas incautadas durante la Guerra Civil y no devueltas posteriormente: 'La Anunciación', procedente de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Pareja, y 'Cristo ante Pilatos', de la iglesia de San Bartolomé Apóstol de Yebes.

Ambas piezas fueron en su momento incautadas por la Junta del Tesoro Artístico para su protección y depositadas en instituciones estatales como el Museo del Prado, donde han permanecido en depósito sin llegar a integrarse en sus colecciones estables.

La restitución permitirá que estos bienes regresen a la provincia de Guadalajara y puedan ser visitados en el Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza, tras un proceso en el que ha resultado clave la investigación documental desarrollada por el Museo del Prado para reconstruir su origen y recorrido.

Desde el punto de vista jurídico, el Ministerio ha indicado que la devolución ha sido posible gracias al análisis de la documentación histórica y a la constatación de que las obras no fueron adquiridas legalmente por el Estado, lo que ha permitido resolver favorablemente su restitución mediante orden ministerial.

Urtasun ha enmarcado este proceso como un ejercicio de "justicia democrática" y "reparación emocional y simbólica", subrayando que se trata de la cuarta restitución impulsada por el Ministerio y que se continuará trabajando para localizar y devolver todos los bienes expoliados que aún permanecen en instituciones públicas.

Un acto que ha contado también con la presencia de la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, y del vicario general de la diócesis, Agustín Bugeda, entre otros.