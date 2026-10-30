Los usuarios del AVE denuncian el "caos" en las conexiones entre Ciudad Real y Madrid

Archivo - Estación de Adif en Puertollano. - ADIF - Archivo

CIUDAD REAL 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Usuarios de AVE y Avant de Ciudad Real y Puertollano ha denunciado este viernes el "caos" y la falta de organización que están sufriendo los viajeros en sus desplazamientos a Madrid tras la interrupción de la línea de alta velocidad por el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

En declaraciones a los medios de comunicación, su portavoz, Pablo López, ha asegurado que el servicio alternativo habilitado por Renfe está generando numerosos trastornos entre los usuarios, que llegan a la estación de Ciudad Real sin saber si realizarán el trayecto en tren o en autobús, ni cuánto tiempo necesitarán para alcanzar su destino.

"El servicio es bastante caótico", ha lamentado López, quien ha explicado que, pese a que Renfe anunció este jueves la continuidad de las conexiones por vía convencional entre Ciudad Real y Madrid, con servicios de enlace hasta Puertollano, los viajeros están siendo derivados indistintamente a trenes o autobuses sin recibir explicaciones.

Como ejemplo, ha señalado que el primer servicio de la mañana ha salido de Ciudad Real pasadas las 5.00 horas y ha llegado a Atocha alrededor de las 8.00, cumpliendo aproximadamente los tiempos previstos. Sin embargo, el segundo, que ha partido pasadas las 7.00 horas, se ha realizado en autobús.

"¿Con qué criterio? No lo entendemos", ha manifestado López, quien ha apuntado que aparentemente la decisión podría depender de un criterio personal del maquinista, aunque ha reconocido que desconocen los motivos.

Esta situación, según ha advertido, está ocasionando importantes trastornos a los viajeros, especialmente a quienes necesitan desplazarse por motivos laborales, ya que "la gente no tiene ninguna certeza de llegar al destino a tiempo".

A ello se suma la incertidumbre sobre los servicios de la próxima semana, puesto que la plataforma desconoce todavía cómo se organizarán las conexiones mientras permanezca interrumpida la circulación de alta velocidad.

"De momento, tampoco conocemos la situación para la semana que viene. La gente no sabe a qué atenerse con tiempo", ha concluido López.