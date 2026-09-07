Usuarios de la Residencia San Vicente de Paúl celebran su tradicional Feria de Albacete como antesala a la cita

Usuario de la Residencia San Vicente de Paul - DIPUTACION ALBACETE

ALBACETE 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La residencia San Vicente de Paúl, dependiente de la Diputación de Albacete, ha celebrado su tradicional Feria de Albacete, como antesala de este evento de Interés Turístico Internacional que arranca oficialmente esta tarde con la cabalgata y la posterior apertura de la Puerta de Hierros.

El diputado de Sanidad, Francisco García, ha acompañado a las personas residentes, a las familias y al personal del centro durante esta jornada, en la que ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Santi Cabañero con el envejecimiento activo, el cuidado integral y el bienestar de las personas mayores.

Además, ha querido agradecer la implicación de las familias y "el gran trabajo" que llevan a cabo los y las profesionales de la residencia, destacando el cariño, la empatía y el compromiso que ponen en su labor diaria, al tiempo que ha señalado la importancia de promover actividades como ésta, convertidas en espacios de encuentro y convivencia, pero también de ocio y disfrute, ha informado la Diputación en nota de prensa.

García ha querido dar la bienvenida a los y las usuarios y profesionales de la Residencia Alcabala, que han visitado la Residencia San Vicente de Paúl para formar parte de esta jornada festiva, y ha felicitado al Manchego y a la Manchega de Honor, Aurelio Ruiz y Basilisa Charcos, que han sido proclamados en un acto en el que la residente Amparo García Palacios ha dado lectura al pregón.

El jardín, ambientado para la ocasión, ha acogido los actos en los que no han faltado La Burrica con su vino dulce, los Miguelitos de La Roda, los bailes tradicionales de la mano del grupo Danzas de Magisterio o, como novedad, una 'mini' Batalla de Flores en honor a la Virgen de Los Llanos, acercando la Feria de Albacete a quienes viven en este centro, que también tendrán la oportunidad de disfrutar en persona de este evento el próximo día 15 de septiembre, cuando visiten el estand de la Diputación en el Recinto Ferial.