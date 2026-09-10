Vaca, Catedral, arte y fiesta en el cartel de San Mateo de Cuenca pintado con la boca por Lorenzo Higueras

Vaca, Catedral, arte y fiesta en el cartel de San Mateo pintado con la boca por Lorenzo Higueras - EUROPA PRESS

CUENCA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de San Mateo de Cuenca han descubierto su cartel anunciador, pintado con la boca, en óleo sobre lienzo, por el artista Lorenzo Higueras.

Hay cuatro elementos diferenciados en el cartel: la vaca, que ocupa la mitad de la imagen, la Catedral, el arte abstracto con un guiño a Gustavo Torner y al Museo de Arte Abstracto y los pañuelos de las peñas, que representan la fiesta.

Higueras, que padece artrogriposis múltiple congénita, un atrofiamiento muscular que le impide mover los brazos, ha explicado que ha intentado que la obra tenga el tono oscuro y el realismo "pronunciado" que caracteriza su obra y que comentado que ha creado en unos 20 días, un tiempo condicionado por el poco tiempo que pasó desde que recibió el encargo hasta esta presentación, en la que también se ha exhibido la obra original.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha felicitado al artista y ha destacado el realismo de la cabeza de la vaquilla.