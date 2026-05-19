Valdepeñas acogerá en la primavera de 2027 una nueva edición de la Feria de Tecnodependencia de Castilla-La Mancha

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano - PIEDAD LOPEZ

TOLEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

Valdepeñas será la localidad de la Comunidad Autónoma que acogerá, en la primavera de 2017, una nueva edición de la Feria de Tecnodependencia de Castilla-La Mancha, un evento bianual sobre tecnología aplicada al bienestar social e innovación en los cuidados.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en declaraciones a los medios junto al presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y director del Observatorio Estatal para la Dependencia, José Manuel Ramírez, momentos antes de que el presidente regional, Emiliano García-Page, haya recibido al comité científico de esta feria.

"La inteligencia artificial, los nuevos sistemas informáticos y las nuevas tecnologías han venido para implantarse y es una realidad que debemos incorporarlas al sistema social y, por tanto, a los cuidados, para con ellas mejorar todas estas prestaciones", ha indicado la consejera.

En este sentido, la titular de Bienestar Social ha señalado que en la segunda edición de esta feria se pretenderá ir acompasando los cuidados con todos los avances que puedan aportar las nuevas tecnologías, con el fin de "seguir mejorando" todos los indicadores.

"TRABAJO Y ESFUERZO" DEL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA

Ha destacado también el "trabajo y el esfuerzo" del Gobierno de Castilla-La Mancha para adquirir y conseguir en este año 2026 una nota "muy significativa" por parte del Observatorio de la Dependencia que, ha dicho, "refleja la línea de trabajo de la Junta y la apuesta por las políticas sociales".

"Hoy celebramos un 8,5, siendo la comunidad autónoma que mejor gestionamos la dependencia, mientras que cuando llegamos en el 2015 nos encontramos con una comunidad autónoma que sacaba apenas un 4 y era la peor comunidad que gestionaba la dependencia. Por tanto, teníamos muy presente el trabajo que teníamos que hacer y el camino que teníamos por delante para poder llegar al día de hoy", ha argumentado la consejera.

Así, ha destacado que en el 20 aniversario de la Ley de Dependencia, esta nota para Castilla-La Mancha es "muy significativa", resaltando una "apuesta importante" política y social que "sirve de ejemplo para que en otros territorios también puedan llevar a cabo este camino y cumplir con los derechos sociales, que es lo que marca esta ley".

Tras apuntar que Castilla-La Mancha resuelve los expedientes de dependencia en 166 días cuando la media nacional está en 325, la consejera ha dicho que se trata de un trabajo "compartido y transversal" por parte del Gobierno regional "para conseguir que los trámites administrativos sean mucho más rápidos y que, por tanto, la respuesta al ciudadano sea en menor tiempo posible".

"Esto es lo que nos da la posibilidad también de poder poner en marcha un amplio catálogo de prestaciones en nuestra comunidad autónoma que dé respuesta al expediente, porque si se tramita un expediente y luego no hay una ayuda, una prestación, un acompañamiento o un apoyo, al final no sirve de nada", ha manifestado.

García Torijano ha recordado que Castilla-La Mancha se comprometió a alcanzar las 100.000 prestaciones esta legislatura, cifra que se superó a la mitad de la misma, por lo que se fijó un nuevo compromiso de alcanzar las 120.000. "A día de hoy tenemos ese compromiso también cumplido y el presidente hace unos días anunciaba que nuestro objetivo es llegar en el 2027 a las 130.000 prestaciones para nuestros ciudadanos", ha recordado.

Algo que la consejera ha dicho que, además de acompañamiento y cuidados, significa puestos de trabajo, al incorporar unos mil nuevos al año en dependencia. "También implica desarrollo económico, tejido social, cohesión territorial y trabajar también por las zonas despobladas", ha afirmado, para destacar los 700 millones que la región dedica al año a esta materia frente a los 320 de 2015.

VEINTE AÑOS DE LA LEY DE DEPENDENCIA

De su lado, el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y director del Observatorio Estatal para la Dependencia ha resaltado que se esté celebrando este año el 20 aniversario de la Ley de Dependencia, con cuatro millones de personas beneficiarias en el país en estas dos décadas.

Bajo su punto de vista, la dependencia es "un asunto de Estado" que afecta aproximadamente a dos millones de personas en España, lo que quiere decir que el 4 por ciento de la población necesita atención diaria para realizar actividades básicas.

Con su presencia este martes en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de la Junta, desde el Observatorio han querido reconocer también la gestión y el desarrollo del sistema de atención a la dependencia en Castilla-La Mancha, donde hay unas 100.000 personas que requieren cuidados en este sentido.

Así, ha recordado que en el desarrollo de los dictámenes del Observatorio Estatal de la Dependencia, la región ha obtenido este año, por primera vez en solitario, "la mayor puntuación en los 20 indicadores de manera objetiva", sacando un 8,5 sobre 10.

"Es la mejor comunidad autónoma en la implantación del desarrollo de las políticas en el sistema de atención a dependencia", ha dicho, aunque ha reconocido que en políticas sociales "quedan cosas por hacer" y que hay personas que necesitan "más apoyos, más intensidades y necesitan mayor cuantía de las prestaciones económicas que reciben".

Es por todo ello por lo que el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha destacado que Castilla-La Mancha "cumple" la Ley frente a otras regiones que "son insumisas" y "no cumplen", lo que hace que "cada 15 minutos en España muera una persona en las listas de espera de la dependencia".