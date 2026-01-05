Valdepeñas anuncia un recurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez por los fondos EDIL

Pleno en el Ayuntamiento de Valdepeñas. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valdepeñas presentará un recurso contra el Gobierno de España por la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas europeas EDIL, que ha dejado a Valdepeñas en 'reserva' para poder acceder a ellas y materializar proyectos de desarrollo urbano sostenible e integrado.

Durante la sesión plenaria del mes de enero, celebrada este lunes, y a preguntas de la oposición sobre la situación de esta resolución, el alcalde, Jesús Martín, ha avanzado que el Ayuntamiento ha contratado un gabinete jurídico en derecho administrativo para presentar un recurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al considerar que a Valdepeñas se le ha tratado de "una manera injusta".

"Cuando ese recurso esté montado y lo traigamos al pleno esperemos contar con su voto, sobre todo porque iremos contra Pedro Sánchez", ha ironizado el alcalde dirigiéndose a la oposición. Por último, ha concluido aseverando que "yo para mi pueblo, como diría mi abuela, para casa, aunque sea hasta una piedra".

Hay que recordar que Valdepeñas se presentó a la convocatoria de los fondos europeos con cuatro grandes proyectos enmarcados en el plan denominado 'Valdepeñas renacer urbano', que suman en su conjunto 15.000.000 de euros en diferentes iniciativas para mejorar el entorno urbano de la ciudad.

Las propuestas, presentadas a la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), fueron el acondicionamiento hidráulico y renaturalización del arroyo Cañada Romero, la regeneración física, económica y social en un nuevo tramo del bulevar del Canal de la Veguilla, la rehabilitación de la Casa de los Vasco y un proyecto digital smart city.

OTROS PUNTOS

En cuanto a los puntos del orden del día, hay que destacar una enmienda presentada por el equipo de Gobierno que deja sin efecto una posible subida de las tasas en instalaciones deportivas, que se aprobó por unanimidad.

El portavoz de Gobierno, Francisco Delgado, ha explicado que "el presupuesto era un presupuesto equilibrado, y contemplaba la posibilidad de que esta ordenanza no entrara en vigor, y no entrará en vigor con esta enmienda, porque la aprobación del presupuesto subsume el déficit que la tasa podría generar, por tanto, el posicionamiento coherente es archivar el expediente sin que se proceda a la aprobación definitiva de la misma".

Del mismo modo, salió adelante, aprobador por mayoría absoluta, con los votos a favor de todos los grupos, excepto la abstención de Vox, la puesta a disposición de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) de los terrenos para la ejecución del Parque Fluvial. Una infraestructura verde, que se construirá desde Valdepeñas hasta el río Jabalón, y que comprende dos proyectos, el proyecto constructivo de ampliación de la capacidad hidráulica y adecuación ambiental del tramo de suelo urbanizable del arroyo de la Veguilla, entre la línea de ferrocarril y la CM-412, y el proyecto de ampliación de capacidad hidráulica del tramo final y desembocadura del arroyo en el río Jabalón.

También hay que destacar la unanimidad mostrada por la corporación municipal para apoyar la implantación del curso de especialización de Formación Profesional de Grado Superior en Tecnología y Gestión Quesera del IES Gregorio Prieto, así como el acto conmemorativo que acogerá Valdepeñas el próximo 13 de enero para celebrar el 202 aniversario de la Policía Nacional, propuesto por la Subdelegación de Gobierno de Ciudad Real y la Comisaría Provincial de Ciudad Real.

Otro de los puntos señalados fue la declaración de reconocimiento y reparación personal expedida por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, de Pedro Fernández Sánchez- Carrasco. Un valdepeñero que padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista, siendo ejecutado el 6 de febrero de 1943.