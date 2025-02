Valdepeñas da luz verde a su Presupuesto General de 2025 con 36.320.000 euros

CIUDAD REAL 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario del mes de febrero del Ayuntamiento de Valdepeñas ha aprobado por mayoría absoluta los Presupuestos Generales de 2025. Las cuentas, con 36.320.000 euros, han sido aprobadas con los votos a favor del PSOE, la abstención del concejal no adscrito y el voto en contra del PP, Vox y Unidas por Valdepeñas.

La teniente de alcalde del área de Hacienda, Vanessa Irla, ha sido crítica con la actitud de la oposición durante todo el proceso para consensuar los presupuestos, en los que ha tenido varias reuniones para aceptar las propuestas de Unidas por Valdepeñas, "y de la que estoy aún a la espera de recibir su llamada", ha dicho Irla al concejal de UxV Alberto Parrilla.

"Yo he aceptado su juego, lo reconozco, he intentado armarme de toda la paciencia para intentar consensuar estos presupuestos con su formación política, y viene a decir que el problema es que el año pasado se aprobó con Vox. Usted es el responsable de que el año pasado se aprobaran con Vox, porque también me senté con su grupo político y marcaron líneas rojas, y parece ser que esta vez también han marcado líneas rojas, y siempre está el Partido Popular por medio, no sé como se las arreglan", ha indicado.

En cuanto al PP, la responsable de Hacienda ha explicado que las propuestas recibidas por los 'populares' "se lo cuantifican los Servicios Económicos para saber cuanto suponen lo que ellos piden, por lo que les solicito que me digan que servicios quieren entonces quitar o minorar, y la respuesta es que no quieren quitar servicios ni minorar".

"Si se les pregunta por peras y contestan con manzanas la comunicación es muy difícil. Señora Cándida Tercero, estas son las cuentas y los cuentos son los cuentos", ha indicado.

Por otro lado, también ha lamentado el voto en contra de Vox recordándoles "que es mejor tener unas cuentas a no tenerlas".

OTROS ASUNTOS

En otro orden de cosas, la sesión plenaria ha aprobado la participación de Valdepeñas en la convocatoria de concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad de 2.500.000 euros.

Con esta subvención se busca financiar el Plan de Renaturalización Urbana de Valdepeñas, creado recientemente por el Consistorio junto con la Fundación para la Restauración de Ecosistemas (FIRE), con el que se pretende no solo conservar la infraestructura verde del municipio sino recuperar también su ecosistema urbano.

El punto ha sido aprobado por mayoría absoluta con el voto en contra de Vox y el voto a favor del PSOE, PP, UxV y el concejal no adscrito.

Por otro lado, la sesión plenaria también ha sacado adelante su participación en la tercera convocatoria subvenciones para los Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE), sobre la digitalización del control del ciclo del agua en la red de saneamiento, el plan de protección civil contra inundaciones, el plan de uso de agua recuperable y un plan integral del agua, con una subvención de 519.000 euros.

El punto ha sido aprobado por mayoría absoluta con el voto a favor del PSOE, PP, UxV, el concejal no adscrito y la abstención de Vox.