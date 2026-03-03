Valdepeñas eliminará este año el último punto negro del Plan de Tormentas en el Puente de El Hierro

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Valdepeñas eliminará a lo largo de este año el último punto negro del Plan de Tormentas en la zona sur. Se trata del Puente de El Hierro, que sostiene la vía de ferrocarril, que hace un efecto embudo con las aguas del Canal de la Veguilla, que ampliará su cota para evacuar las aguas hacia el nuevo parque fluvial, que también ensanchará el volumen de salida del agua en caso de tormentas.

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, que cifraba esta actuación en su conjunto en 4.000.000 de euros, ha anunciado este martes que Adif ya ha comenzado con las mediciones para poder ensanchar la capacidad de evacuación del puente, para eliminar ese efecto embudo cuando el canal supera el 80% de su capacidad.

"Se trata de hacer una operación de rebaje en este punto del canal, para que todo lo que ganemos por debajo sea igual a la capacidad que no puede absorber por arriba, lo que se conoce como efecto sifón. Es decir, será como un escalón que nos da dos ventajas: que el agua no tendrá una capacidad de retorno y otra es donde va aparejado el proyecto del parque fluvial", ha detallado.

Martín ha indicado que este proyecto ha llevado 12 años de trabajo y negociaciones con Adif y la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), con la complejidad de que en este punto pasan de forma subterránea las canalizaciones de la depuradora de agua, la red de abastecimiento de agua potable, así como la red eléctrica, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El regidor municipal ha apuntado que "ahora mismo Adif está haciendo todas las obras de cata para ponerse en marcha, y cuando acaben con ese punto tendrá que intervenir la CHG para que desde el Puente de El Hierro cree un movimiento de tierra para que el canalillo que hay se convierta en el parque fluvial con un ensanche de 50 metros de ancho con dos taludes".

ZONA NORTE

Esta actuación permitirá evacuar los 140 litros por metro cuadrado que cayeron en la localidad en la riada de 1979, tal y como ha explicado el alcalde, por lo que se podrá fin a estas obras en la zona sur. "Este año cerraremos el último punto negro de la zona sur del Plan de Tormentas, y seguimos trabajando en la zona norte, que es llevar desde la rotonda de los Donantes de Sangre (Avenida de los Estudiantes) hasta el CERSYRA (Avenida del Vino) la apertura de un cauce subterráneo como el que tenemos entre el puente de Los Llanos y el hospital, para evacuar por el arroyo las aguas hacia el Parque Empresarial Entrecaminos, que ya está dotado de los colectores necesarios para absorber las aguas de la zona norte", ha afirmado.

Sobre la posibilidad de seguir con la urbanización del Canal de la Veguilla, Jesús Martín ha sido rotundo al señalar que "mientras este punto no esté terminado no vamos a cubrir más, porque el peor escenario es que si estuviera cubierto podría reventar y la tragedia sería mayor". Por ello, ha añadido que "primero hay que evacuar las aguas, ver como funciona la nueva obra y si evacua ver el próximo proyecto sería urbanizar el canal hasta el Puente de El Hierro".