Valdepeñas se hermana este martes en Barcelona con la ciudad china de Luzhou

CIUDAD REAL 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este martes, 9 de diciembre, el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín Rodríguez, firmará en Barcelona el acuerdo de hermanamiento con la ciudad china de Luzhou, en el marco del Foro de Intercambios y Cooperación Sichuan-España que tendrá lugar en la ciudad Condal.

El acto contará con la presencia de Zhang Tao, directora general de la Oficina de Asuntos Exteriores de la Provincia de Sichuan, según informa el Consistorio valdepeñero.

Esta iniciativa, promovida por el Gobierno de Castilla-La Mancha, tiene como objetivo impulsar nuevas inversiones en el territorio regional y fortalecer la cooperación internacional.

En el caso de Valdepeñas, el acuerdo se centrará en desarrollar colaboración en la industria vitivinícola, ferias comerciales y actividades culturales, así como en explorar mecanismos de cooperación pragmáticos que beneficien a ambas ciudades.

En virtud del hermanamiento, se crearán plataformas y canales mutuos para fomentar la cooperación empresarial, logrando el uso compartido de recursos y la complementariedad de ventajas.

La coordinación de estos trabajos se llevará a cabo a través de la Oficina de Cooperación Económica y Asuntos Exteriores de Luzhou y el Área de Coordinación General del Ayuntamiento de Valdepeñas, que serán responsables de impulsar las relaciones de cooperación amistosa y gestionar los asuntos específicos derivados del acuerdo.

"Este acuerdo supone un paso decisivo para abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico y cultural, consolidando la posición de Valdepeñas como referente en la internacionalización de la industria vitivinícola y en la promoción de intercambios culturales", destacan desde el Ayuntamiento.