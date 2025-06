Valdepeñas recuerda a los caídos en junio de 1808 por su lucha por la libertad, "ejemplo" para las generaciones de hoy

CIUDAD REAL 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Valdepeñas ha conmemorado este viernes la efeméride del 6 de Junio de 1808 con una jornada festiva local en la que ha tenido lugar el tradicional homenaje que se ha celebrado en la Plaza de la Independencia.

Un acto que ha dado comienzo con un breve desfile de la Unidad de Infantería de Marina entrando a la Plaza de la Independencia, donde se ha procedido a la izada de bandera y la colocación de la corona de laurel en homenaje a los héroes caídos de la batalla del 6 de Junio de 1808 frente a las tropas napoleónicas.

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha lamentado como hombres y mujeres, hoy en día, tienen que seguir luchando como hace más de 200 años por la libertad de los pueblos, tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.

En este sentido, ha recordado que "aquella lucha no fue gratuita, ni de vanidad ni de altruismo, fue para demostrar a las generaciones futuras, que hoy somos nosotros, que la libertad y la identidad de los pueblos no puede estar supeditada al albur de la vanidad de un poder, que olvida que las fronteras no se pueden correr arbitrariamente, cuando al moverlas se está secuestrando la identidad de los hombres".

TODAS LAS ACTIVIDADES

A este acto institucional para conmemorar la gesta histórica hay que sumar este viernes, a las 21.30 horas, la Carroza del Teatro Real que llegará a la Plaza de España con un recital a cargo de Carolina Hernández (pianista), Natividad Oval (soprano), Yasmin Forastiero (mezzosoprano), Eduardo Pomares (tenor) y Enrique Torres (barítono), que interpretarán obras muy conocidas de Falla, Mozart, Verdi, Bizet o Sorozábal, entre otros. Un espectáculo financiado por el Consistorio con la colaboración del Grupo Oesía-Tecnobit.

Como novedad este año, el Parque del Este acogerá ese mismo día, a las 23.30 horas, un novedoso espectáculo de drones. Un viaje en el tiempo desde la prehistoria hasta la actualidad, en el que participarán 150 drones, que con la iluminación de los drones formarán figuras representativas de cada periodo histórico.

Por otro lado, el sábado 7 de junio, se desarrollarán las escenas teatralizadas que rememoran la batalla del 6 de junio, que se representarán en la calle de 21.00 horas a 23.00 horas, con pases cada 30 minutos y la participación de medio centenar de actores de diferentes colectivos de la localidad y siete escenas.

Además, este jueves 5, a las 20.00 horas, el Museo Municipal acogerá una visita guiada a la exposición 'Bandoleros', de Daniel de Campos, en la que participará el autor, y el Teatro Auditorio Municipal ofrecerá la comedia teatral 'Donde nacen las palabras'.

Por otro lado, el día 6 de junio se grabará un especial del programa nacional de Onda Cero 'La Cultureta', dedicado a los Héroes del 6 de junio, con Rubén Amón, Rosa Belmonte y Sergio del Molino, entre otros, en el Museo Municipal de Valdepeñas, a partir de las 19.00 horas. Se emitirá la madrugada del viernes al sábado, de 1.30 a 3.00 horas, e intervendrá Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas, y Paco Peña, profesor e investigador de la Universidad de Alcalá, que es uno de los especialistas de mayor relevancia sobre Francisco Nieva.

Por último, el sábado 7 de junio la Plaza de España acogerá, a las 23.30 horas, el concierto del grupo Corazón Oxidado, con su tributo a Fito, y el domingo 8 de junio el Museo de los Molinos de Gregorio Prieto abrirá sus puertas, a las 12.00 horas, con una explicación guiada a cargo de Eva María Jesús, para conocer uno de los hechos más relevantes de nuestra historia a través de su propuesta expositiva sobre el 6 de junio de 1808.