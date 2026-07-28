Valverde reivindica el "apoyo histórico" de la Diputación a los ayuntamientos de Ciudad Real con más de 84 millones - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha reivindicado este martes a la institución provincial como la administración que más recursos económicos aporta a los ayuntamientos de la provincia, después de que las ayudas tramitadas o en proceso de tramitación durante 2026 hayan alcanzado ya los 84 millones de euros.

Una cantidad que, según ha avanzado, seguirá creciendo durante los próximos meses y podría superar los 100 millones de euros antes de finalizar el ejercicio, gracias a la posibilidad de utilizar remanentes de tesorería.

Así lo ha destacado este martes el presidente provincial durante una rueda de prensa celebrada en la nueva sala de prensa de la Diputación, inaugurada para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de los medios de comunicación.

Valverde ha asegurado que la "solidaridad" de la Diputación con los pueblos ha alcanzado niveles "históricos, nunca vistos", y ha comparado las cifras actuales con los cerca de 40 millones de euros transferidos en 2021. En 2025, estas aportaciones superaron los 86 millones.

"Hoy podemos decir que la Diputación es la institución que más ayuda a los pueblos de la provincia de Ciudad Real", ha afirmado Valverde, quien ha precisado que se refiere a recursos destinados a los municipios más allá de las competencias propias de la institución provincial.

Entre las principales partidas ha destacado el Plan de Obras, dotado con 20 millones de euros, frente a los aproximadamente diez millones de ejercicios anteriores. Una cuarta parte se reserva para rehabilitar redes municipales de abastecimiento. Desde 2023, la Diputación ha transferido 22 millones para renovar estas infraestructuras.

A este programa se suma un Plan de Obras extraordinario de 15 millones y el Plan de Apoyo a Municipios, que alcanza los diez millones tras duplicar su cuantía.

Valverde ha justificado este incremento por el encarecimiento de los suministros, las actividades municipales y la prestación de los servicios sociales.

La aportación provincial al Plan de Empleo desarrollado junto a la Junta de Comunidades asciende a 6,7 millones de euros.

Además, la Diputación ha habilitado un plan extraordinario de siete millones que permitirá a los ayuntamientos afrontar las cotizaciones a la Seguridad Social o contratar trabajadores sin las restricciones del programa autonómico.

El Programa de Impulso Digital cuenta con tres millones para la contratación de monitores en los puntos de inclusión digital.

También se destinan 1,4 millones a infraestructuras turísticas, alrededor de dos millones a actividades culturales y deportivas y 1,1 millones al apoyo de la tauromaquia.

El balance incluye igualmente 3,5 millones para reparar los daños provocados por las borrascas de febrero, 2,6 millones para el programa 'La Diputación en tu colegio', 1,5 millones para caminos, un millón para aldeas y 500.000 euros para la conservación de bienes de interés cultural.

Otros 500.000 euros se dedicarán a combatir la plaga de conejos y una cantidad similar al control de las colonias felinas. Las áreas para autocaravanas recibirán 440.000 euros.

Valverde ha adelantado también un programa de un millón de euros para instalar sistemas de videovigilancia en municipios sin Policía Local, así como actuaciones de conectividad por satélite en pedanías.

Al margen de las transferencias directas, la Diputación invertirá doce millones en carreteras, más de ocho millones en planes de sostenibilidad turística, alrededor de nueve millones mediante el programa Proyecta y casi ocho millones a través del Perte de digitalización del ciclo del agua.

El presidente ha defendido que la Diputación es una administración "versátil, cercana" y conocedora de las necesidades municipales. "Si no fuera por la Diputación de Ciudad Real, el 50% de los pueblos no podrían prestar un porcentaje importante de los servicios que están prestando", ha concluido.