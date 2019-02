Vaquero descarta que leyes de Garantías y Participación puedan tramitarse

Publicado 24/02/2019 10:15:34 CET

Aclara que no abandonará "nunca" la política y fía su futuro político a lo que le diga Page: "Le ayudaré en lo que sea"

TOLEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero, ha dado por hecho que los proyectos de ley aprobados por el Gobierno que todavía no han llegado a la Mesa del Parlamento vayan a contar con margen suficiente en lo poco que resta de legislatura para someterlos a debate en la Cámara regional, de manera que textos como el de Garantía de Rentas o Participación Ciudadana se quedarán en el cajón a la espera de la conformación del nuevo Parlamento.

En una entrevista con Europa Press, ha dicho en todo caso que no tiene "ninguna duda" de que si el presidente autonómico, Emiliano García-Page, revalida el Gobierno en la región, aprobará sendos textos legislativos.

Después de que la presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, María Díaz, le acusara directamente de "bloquear" la actividad legislativa en las Cortes, Fernández Vaquero ha asegurado que todos los trámites que ya han sido calificados por la Mesa se someterán a debate en las tres sesiones plenarias ordinarias que restan a la legislatura.

Así, la ley del Estatuto de las Personas Consumidoras, la ley de Academias, la proposición de ley de modificación de la ley de Caza de Podemos o la proposición de ley del PSOE para elevar un 0,5% el salario de los funcionarios como compensación por el recorte de sus nóminas del 3% acometido en la pasada legislatura pasarán los trámites y llegarán al pleno, que tendrá sesiones los días 14, 21 y 28 de marzo.

Otras propuestas como la proposición para modificar la ley de Caza enunciada por el PP puede que ni siquiera lleguen a la Mesa de las Cortes, ya que "es posible" que el Gobierno "ponga reparos si supone un aumento de gasto o una minoración de ingresos".

De su lado, en cuanto a la proposición de ley de Igualdad Social, de Trato y No Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género registrada por el Grupo Parlamentario Podemos esta semana, ha puesto en duda que pueda superar todos sus procesos a tiempo para ver la luz antes de que se disuelvan las Cortes.

Una vez registrada, deberá ser calificada por la Mesa y remitida al Gobierno regional, "que tiene un mes para contestar si se opone o no a la tramitación", y a partir de ahí, "esperar".

Este extremo, según ha dicho, ya le fue advertido a la diputada de Podemos María Díaz. "Ya sabía que los plazos son acortados". La proposición de ley sobre Minería de Tierras Raras está en la misma situación, tal y como ha remarcado.

"Las leyes no llegan, y ya he advertido a la Mesa de esta situación. Luego podremos hacer demagogia y echar la culpa al presidente de las Cortes o a quien sea", ha indicado.

LAS CORTES, CERRADAS EN ABRIL Y MAYO

Según el presidente del Parlamento, no habrá plenos en abril y mayo, toda vez queden convocadas oficialmente las elecciones autonómicas en los primeros días del mes de abril.

Para Fernández Vaquero, "no se puede mezclar la campaña electoral con plenos en las Cortes", ya que de esta forma "se transforma la institución en un altavoz amplificador de los problemas y discusiones propios de una campaña".

"Con lo cual, todo lo que entre hasta el 28 de marzo tendrá su tramitación", pero no el resto de medidas, tal y como ha esgrimido Fernández Vaquero.

HUBIERA SIDO "RAZONABLE" PACTAR LOS PRESUPUESTOS DE 2017 CON EL PP

Como balance de la legislatura en la que ha estado al frente de los mandos del Parlamento regional, ha recordado como momento "más anecdótico" la sesión del 7 de abril de 2017 en la que, por sorpresa, el Grupo Parlamentario de Podemos rechazó el Proyecto de Ley de Presupuestos a última hora.

"Nos quedamos todos patidifusos. Ellos tensionaron mucho la cuerda. Nuestra intención era convocar elecciones o intentar sacarlos de nuevo adelante y hablamos con el PP, que tuvo una actitud muy razonable hasta que intentó meter la mano Cospedal y lo estropeó", ha recordado Fernández Vaquero.

Para Fernández Vaquero, "hubiera sido razonable" sacar adelante un acuerdo presupuestario con el PP tras la "traición" de Podemos. "Se hubiera abierto una vía democrática muy interesante que podría haber servido para muchas otras cosas sobre cómo llegar a acuerdos". Pero todo ello "no fue posible por la intransigencia de Cospedal y al final se permitió la entrada al Gobierno".

Continuando con su balance, ha agradecido "la ayuda inestimable" de los miembros de la Mesa de las Cortes. "De Vicente Tirado, de Cesárea Arnedo, incluso de María Díaz, a quien le perdono su última metedura de pata", ha dicho.

Para Fernández Vaquero, uno de los puntos más importantes de la legislatura ha sido haber podido aislar a la ciudadanía de las "escenificaciones y aspavientos" de un Parlamento sin un grupo con mayoría.

Sobre su futuro político, el presiente de las Cortes ha recordado que ya ha comunicado a García-Page su intención de no repetir en las Cortes, aunque ha indicado que él estará donde le diga su jefe de partido. "Si me dices ¿quieres abandonar la política? No, ni la abandonaré nunca. Creo que los que hemos nacido así, somos así. Eso significa un puesto en política? No. Puede ser una ayuda coyuntural, de más tiempo, pero en definitiva ya no es un puesto de esta responsabilidad como estar en las Cortes, que es complicado".

"De aquí no salen vaquillas, salen toros, con la cornamenta afilada. Hay muchos recursos para frenar y poder gestionar situaciones complicadas, pero llega una edad en que las piernas no dan para saltar la barrera y el toro te engancha", ha señalado el socialista, quien ha declarado que estará con García-Page "en lo que diga" y le ayudará en lo que sea.