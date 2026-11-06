Vázquez (PP) denuncia que se ha gastado el mantenimiento de las vías en "la gestión de la corrupción y en prostitutas"

Ana Vázquez denuncia que se ha gastado el mantenimiento de las vías en "la gestión de la corrupción y en prostitutas" - EUROPA PRESS

CUENCA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Interior del Partido Popular, Ana Vázquez, ha acusado al Ministerio de Transportes y a Adif de destinar "el dinero del mantenimiento de las vías" a la gestión "de la corrupción y las prostitutas que contrataban".

En una comparecencia en Cuenca, Vázquez ha criticado que "el Gobierno que más recaudó es el que menos entrega a los españoles" y eso se traduce "en una gestión pública que se cae a pedazos".

El ejemplo, según Vázquez, es el ferrocarril, "porque hemos pasado de que se penalizara por llegar tarde a conformarse con que llegue, aunque sea tarde".

La dirigente nacional ha avanzado que, si gobierna el PP, "vamos a poner sobre la mesa el problema de la vivienda; no la de Jessica, que se pagó con dinero público, sino el millón de viviendas que vamos a construir", ha indicado.

La dirigente ha adelantado algunas de las medidas del programa electoral que el PP presentará el próximo martes, como la reducción del IVA de los alimentos básicos.

La dirigente nacional de los 'populares' ha dedicado también unos minutos para alabar a Beatriz Jiménez, candidata del PP a las próximas municipales, por su trabajo en el Congreso durante estos años y en particular por su "generosidad para dejar el escaño y dedicarse a su ciudad".

"Nos vas a tener a todo el PP de España respaldándote cuando seas alcaldesa", le ha trasladado a la que ha sido su compañera de cámara.

Durante su agenda en Cuenca, la representante de Interior del Partido Popular se va a reunir con organizaciones de la Civil de la provincia y va a viajar a Casasimarro, para terminar su jornada en Cuenca con un encuentro con afiliados.

La seguridad ha sido una de las temáticas centrales de esta visita, en la que Vázquez ha estado acompañada del presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que ha acusado al PSOE de "maltratar a nuestras fuerzas de seguridad".

NÚÑEZ ACUSA AL GOBIERNO DE PROMOVER LAS "ALGARADAS CALLEJERAS"

Núñez también ha reflexionado sobre la tragedia ferroviaria de Urda y sobre cómo "allá donde gobierna el Partido Socialista, la política suele estar caracterizada por el titular vacío y el eslogan".

También ha criticado que Pedro Sánchez "ha puesto a amiguetes, cuando no a delincuentes, en puestos de responsabilidad", poniendo como ejemplo al exministro José Luis Ábalos.

Frente a ello, ha preguntado a los ciudadanos si quieren seguir ahí o en el modelo del Partido Popular "que es el de la responsabilidad y la trazabilidad".

"Yo no quiero un gobierno que proponga que las calles estén incendiadas", ha añadido un Núñez, que ha acusado al PSOE de promover las "algaradas" que se han producido en ciudades como Barcelona.

También ha participado en esta jornada el presidente provincial del PP de Cuenca, José Martín-Buro, que ha señalado que la "inseguridad" es uno de los puntos en común entre varios de los pueblos de la provincia, donde los alcaldes "reclaman más efectivos, más medios y unas instalaciones que sean dignas" para reforzar la seguridad.

La situación es tan complicada, según Martín-Buro, que los propios municipios, pese a su escasez de recursos, están estableciendo medidas por su cuenta, como la incorporación de policías locales y sistemas de seguridad, "pero no pueden encargarse de un competencia del Gobierno de España".

Por su parte, la presidenta del Grupo Popular de Cuenca, Beatriz Jiménez, también ha intervenido para agradecer a Ana Vázquez su interés en conocer los "problemas de vandalismo" de la ciudad.